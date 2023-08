New York, coppia di turisti italiani travolta da un’auto sulle strisce pedonali: lei è grave

New York, 21 agosto 2023 - Ci sono anche due italiani tra le sette persone investite a New York mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali a Midtown Manhattan, tra la 36esima Strada e la Sesta Avenue poco prima di mezzanotte. L'automobilista, una 29enne che è passata con il rosso, è fuggita verso il Queens lungo la Long Island Expressway, ma è stata arrestata. Prima di essere fermata dalla polizia, aveva provocato un altro incidente coinvolgendo altre tre auto, ma senza gravi conseguenze.

I due italiani rimasti feriti, scrive la Voce di New York, sono Matteo Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34, di Piacenza. I due, lui graphic designer, lei istruttrice federale di tennis ed ex giocatrice a livello agonistico, erano negli Stati Uniti per un viaggio che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia. Maj è stato sottoposto a un intervento chirurgico al volto, per ricomporre le fratture, e oggi dovrebbe essere sottoposto a un'altra operazione, alle gambe. Più grave la donna a causa della frattura di alcune vertebre cervicali per il quale ha subito un intervento di 5 ore. Al momento si trova ricoverata al Bellevue Hospital.

L'automobilista è risultata negativa all'alcoltest. Un portavoce della NYPD ha dichiarato che al momento si esclude che la collisione sia stata intenzionale o sia legata a un'azione terroristica.