New York Il sogno americano. Madison, la via del successo

di Giampaolo Pioli

NEW YORK

Se la ricorderanno in tanti l’ultima volta a New York, per l’inaugurazione nell’ottobre 2024 del suo Palazzo Armani sulla Madison Avenue.

Quei dodici piani di moda e lusso, boutique e ristoranti, ricordi e colpi di genio, ieri erano quasi deserti e silenziosi, con i commessi elegantissimi e garbati intenti a sfogliare i tabloid americani che lo avevano tutti in prima pagina, con quello straordinario e alla fine fragile sorriso. L’icona italiana della moda, che ha raccolto il meglio delle sue creazioni nell’Upper East Side dei ricchi e famosi, rimane con questo monumento curatissimo e sobrio a celebrare il suo stile unico. Una via che ha ispirato stilisti di ogni latitudine, convinti anche loro di poter sfondare nella Grande Mela, della quale Giorgio Armani non ha mai smesso di dire di essere stato stregato per l’energia, unica e difficile da spiegare.

Per anni il suo ristorante in bianco e nero è stato a pochi metri dalla Trump Tower, sulla Fifth Avenue, ma è sempre stata Madison Avenue la via che ha ospitato il suo successo, prima che le boutique invadessero anche il resto di Manhattan con l’inconfondibile marchio Emporio.

La sua Milano, più che con Parigi, ha sempre fatto asse con la Grande Mela e, sull’altra sponda, con Hollywood.

È normale che siano in tanti a piangerlo e ricordarlo con pensieri intensi e delicati. Non come la sfrontata Michelle Pfeiffer che, nel 1978, quando le offrirono agli Oscar di indossare un suo abito sul red carpet, disse: "So vestirmi da sola, ma chi è Giorgio Armani?". Salvo poi diventarne grande amica.

Oltre alle modelle, Re Giorgio ha vestito per decenni anche le star maschili del cinema, che hanno creato intorno a lui una vera e propria cintura di sicurezza stilistica, preferendolo a creatori più stravaganti ma molto meno solidi e duraturi.

Per gli americani la sua cifra era dettata dalla modestia e dalla fama, costruita sul grande lavoro quotidiano e sulla determinazione a non voler mai vendere alle corporation un gioiello di azienda della quale era l’unico socio, con una capitalizzazione vicina ai 2,8 miliardi di dollari.