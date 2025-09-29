Gaza, oggi l’incontro Netanyahu-Trump. La Casa Bianca: “Molto vicini a accordo Israele-Hamas”

Washington, 29 settembre 2025 – Gli occhi del mondo sono puntati sulla Casa Bianca dove oggi si incontrano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump: sul tavolo il piano degli Usa in 21 punti per la fine della guerra a Gaza. Bibi è a un bivio, stretto tra le pressioni americane per approvare il documento sul quale Trump sostiene “tutti in Medio Oriente sono d'accordo”, e la spinta contrapposta degli alleati oltranzisti al governo, che vogliono l'annessione di Gaza e di pezzi della Cisgiordania. Il presidente Usa invece propone il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo di Hamas a fronte del ritiro graduale delle forze armate israeliane dalla Striscia. “Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca dopo il colloquio tra Netanyahu, l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. L’arrivo di Netanyahu alla Casa Bianca è previsto per le 17 (le 11 locali), dopo mezz’ora dovrebbe iniziare l’incontro con Trump.
Notizie in diretta
Il presidente israeliano Isaac Herzog potrebbe concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu nel suo processo per corruzione. Lo ha rivelato lo stesso Herzog alla radio dell'esercito. "Il caso Netanyahu pesa molto sulla società israeliana. "Considererò ciò che è meglio per lo Stato e tutte le altre questioni", ha spiegato il presidente dello Stato ebraico. Attualmente, il premier israeliano è sotto processo per tre casi di corruzione, e nega qualsiasi illecito, sostenendo che tutte le accuse sono state fabbricate in un colpo di stato politico guidato dalla polizia e dalla procura statale.
Israele e Hamas sono "molto vicini" a un accordo quadro che "potrebbe lasciare le parti un po' scontente" ma porrebbe fine alla guerra a Gaza e garantirebbe una pace duratura in Medio Oriente. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, intervenendo al programma 'Fox and Friends'. Il presidente Trump, ha aggiunto discuterà del piano in 21 punti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca e più tardi con il Qatar. "Per raggiungere un accordo ragionevole per entrambe le parti, entrambe devono rinunciare a qualcosa e potrebbero lasciare il tavolo un po' scontente" ha detto Leavitt.
Le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas hanno lanciato un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla vigilia di un atteso incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu su un piano per far finire la guerra a Gaza. "Signor Presidente, abbiamo bisogno di lei. 48 dei nostri cari - i nostri padri, fratelli, figli - hanno bisogno di lei", si legge in una lettera in cui le famiglie degli ostaggi esprimono il loro "incrollabile sostegno al piano rivoluzionario del presidente per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e porre fine alla guerra a Gaza". Nella lettera si sottolinea "la straordinaria posta in gioco dell'incontro di lunedì alla Casa Bianca". "Abbiamo appreso da voi, venerdì, della possibilità di un accordo per porre fine a questa guerra. Preghiamo che l'accordo si concretizzi e che questa dura prova giunga presto al termine". "Il vostro duplice obiettivo di porre fine alla guerra e riportare a casa tutti i 48 ostaggi - aggiunge la lettera - è in netto contrasto con la guerra estesa che Israele sta attualmente conducendo. Vogliamo ringraziarvi per essere rimasti coraggiosamente fedeli alle vostre convinzioni nonostante questo contrasto"."Voi, e solo voi, avete la forza di portare a termine questo accordo, e siamo molto grati di avervi al nostro fianco".