Netanyahu tira dritto: "Disarmeremo Hamas". Riconsegnati due corpi

di Alessandro D’AmatoROMA"O le forze straniere disarmano Hamas, oppure lo faremo noi". Il premier Benjamin Netanyahu ha scelto la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia militare Bahad 1, nel sud di Israele, per lanciare un messaggio politico agli Usa. Il suo intervento arriva mentre Hamas consegna alla Croce Rossa i resti di altri due ostaggi e il ministro della Difesa Israel Katz promette la distruzione dei tunnel e la completa smilitarizzazione di Gaza. "Israele ha ancora molto lavoro da fare. Se Hamas continuerà a violare il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli dei giorni scorsi", ha detto Netanyahu. "Noi decidiamo e agiamo ogni volta che è necessario per rimuovere le minacce immediate". E poi, sul disarmo: "Se lo faranno forze straniere, benissimo. Se non lo faranno, lo faremo noi".

Le parole del premier arrivano mentre, secondo Axios, gli Stati Uniti accelerano sulla creazione di una forza internazionale da dispiegare a Gaza, con un piano che sarà presentato "nelle prossime settimane". L’iniziativa, guidata da Washington, prevede la nascita di una nuova forza di polizia palestinese addestrata da Usa, Egitto e Giordania, insieme a contingenti provenienti da Paesi arabi e musulmani come Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia. Netanyahu ha confermato di aver discusso il progetto con alti funzionari americani al Civil-Military Coordination Center del Centcom, istituito per monitorare il cessate il fuoco e coordinare gli aiuti umanitari.

Intanto, in un clima di attesa e commozione, Israele ha ricevuto dalla Croce Rossa i corpi di altri due presunti ostaggi. Le bare, avvolte nelle bandiere israeliane, sono state scortate fino all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione. Se confermate le identità, resterebbero nella Striscia gli ultimi undici ostaggi israeliani deceduti. In serata aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi sulle città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a est di Khan Younis, nel sud di Gaza, secondo Al Jazeera Arabic.

A Gerusalemme, invece, la tensione è esplosa durante la manifestazione degli ebrei ultraortodossi contro la leva obbligatoria: oltre 200mila persone in piazza, un poliziotto ferito e un 15enne morto precipitando da un edificio in costruzione. Mentre la politica resta sospesa tra dolore e diplomazia, le Nazioni Unite segnalano che oltre 24.000 tonnellate di aiuti sono arrivate a Gaza dall’inizio del cessate il fuoco di ottobre. Ma i volumi restano insufficienti.