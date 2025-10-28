L’ordine di Netanyahu: raid israeliani su Gaza. “Hamas viola la tregua”

Roma, 29 ottobre 2025 – “Massicci attacchi immediati”. Con quest’ordine, diffuso dal suo ufficio dopo una riunione d’emergenza, Benjamin Netanyahu ha dato il via alla nuova offensiva su Gaza, spezzando di fatto la fragile tregua in vigore dal 10 ottobre. Poche ore dopo, i caccia israeliani sono tornati a colpire la Striscia: a Rafah, dove si erano già registrati scontri tra miliziani e soldati dell’Idf, e a Gaza City, con tre raid che – secondo fonti palestinesi – hanno centrato un’area vicino al più grande ospedale del nord, causando almeno due vittime.

Palestinesi davanti alle macerie di Gaza

La decisione è maturata dopo l’ennesimo gesto di sfida di Hamas, accusata di aver inscenato il ritrovamento del corpo di un ostaggio già restituito due anni fa. L’esercito israeliano ha diffuso un filmato ripreso da un drone nel quartiere di Shejaiya, dove si vedono tre uomini, apparentemente incappucciati, trascinare un sacco bianco fuori da un edificio, deporlo in una buca, ricoprirlo con terra e un escavatore, per poi fingere il ritrovamento davanti agli operatori della Croce Rossa chiamati sul posto.

Secondo l’Idf, si tratta dei resti di Ofir Tzarfati, uno degli israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 e morto in prigionia. L’istituto forense di Abu Kabir ha accertato che i frammenti consegnati appartenevano proprio a lui, già in parte recuperati a dicembre 2023 e in parte a marzo 2024. Un nuovo dolore per la famiglia, che ha denunciato “una spregevole manipolazione volta a far naufragare l’accordo”. “Dovremo aprire la tomba e riseppellire nostro figlio per la terza volta”, ha dichiarato la madre.

Dopo l’autopsia, Netanyahu ha convocato una riunione urgente di sicurezza, conclusa senza decisioni definitive, ma con diverse opzioni sul tavolo: tra queste la ripresa estesa dei raid su Gaza e l’ampliamento della “Yellow Line”, la linea gialla, cioè il limite dietro cui l’Idf si era ritirato in base alle mappe del piano Trump. Il premier avrebbe sottolineato la necessità di coordinare ogni mossa con Washington, come riferito da un alto funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid.

La reazione dei falchi del governo non si è fatta attendere. “Il fatto che Hamas continui a giocare e non consegni i corpi dei nostri soldati è la prova che è ancora viva. È ora di spezzare quelle gambe una volta per tutte”, ha detto il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, rivolgendosi direttamente al premier: “Non dobbiamo solo esigere un prezzo da Hamas, ma distruggerla. Basta esitazioni: dia l’ordine”. E ancora: “è triste avere ragione, non puoi fare patti con il diavolo”.

Gli ha fatto eco il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha accusato Hamas di “deridere i cittadini israeliani” e annunciato la volontà di chiedere il nuovo arresto dei prigionieri rilasciati in Cisgiordania. Proprio lì, a Kfar Kud, vicino a Jenin, la polizia israeliana ha ucciso tre palestinesi definiti membri di una “cellula terroristica”.

Dall’altra parte, Hamas ha reagito annullando la consegna del corpo di un altro ostaggio, prevista in serata: “L’escalation israeliana ostacolerà la ricerca delle salme”, hanno dichiarato le Brigate Ezzedine al-Qassam, accusando Israele di aver violato per primo gli accordi. Nel frattempo, da Washington, il vicepresidente J.D. Vance ha tentato di smorzare i toni: “Il cessate il fuoco sta tenendo. Credo che la pace in Medio Oriente resisterà nonostante le scaramucce”.