Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Fischi, diverse delegazioni lasciano l’aula. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza

New York, 26 settembre 2025 - Benjamin Netanyahu sta parlando all'Assemblea generale dell'Onu. Netanyahu ha dato disposizione di trasmettere a Gaza il suo "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite, ordine criticato dai vertici delle Idf perché costringerà i soldati ad abbandonare le difese per poter installare gli altoparlanti trasformandoli così in facili bersagli di Hamas.
Ieri il premier israeliano, in partenza dall'aeroporto Ben Gurion, aveva affermato: "All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele. Questo non accadrà".
Live
Netanyahu ha sottolineato: "Non abbiamo ancora finito. Gli ultimi resti di Hamas sono trincerati a Gaza City. Vogliono ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora. Ecco perché Israele deve finire il lavoro il più rapidamente possibile".
"Non vi abbiamo dimenticato, non riposeremo finchè non vi avremo riportato a casa" è la promessa del premier israeliano agli ostaggi tenuti prigionieri a Gaza da Hamas. "Voglio parlare agli ostaggi, ho fatto piazzare altoparlanti intorno a Gaza cosi' sentiranno il mio messaggio", ha annunciato Netanyahu dal Palazzo di Vetro.
"Grazie al presidente Trump per la sua azione audace e decisa" nei confronti dell'Iran insieme a Israele, ha dichiarato Netanyahu. "Trump ed io abbiamo promesso" che l'Iran non avrà mai il nucleare e "non verremmo mai meno a quella promessa".
"L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'inizio del suo discorso. Bibi ha ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza.
Diverse delegazioni hanno lasciato l'assemblea generale delle Nazioni Uniti a New York nel momento in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo discorso. Tanti i fischi all'indirizzo del premier.
Testimoni e immagini sui social confermano che gli altoparlanti sono stati montati su camion e gru e portati a Gaza in postazioni militari, comprese quelle all'interno dell'enclave palestinese. Un riservista ha confermato a i24 News che la richiesta è stata che gli altoparlanti fossero "il più vicino possibile ai civili". E' stata tra le cose "più pericolose mai fatte", ha aggiunto.
Yair Lapid, il leader dell'opposizione israeliana, ha condannato l'iniziativa dell'ufficio del premier Benjamin Netanyahu di far ascoltare con altoparlanti a Gaza il suo discorso davanti all'Assemblea generale dell'Onu. . "Questa è una follia megalomane inadatta a un Paese democratico", ha sottolineato il leader di Yesh Atid. "Sfortunatamente per Netanyahu, lui non è Kim Jong-un e l'esercito israeliano non dovrebbe trasmettere i discorsi del leader tramite altoparlanti, mettendo a rischio la vita dei soldati sul campo".
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato l'ordine per l'attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro obiettivi del gruppo filo-iraniano Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen, dal suo aereo "Wing of Zion" in volo diretto a New York.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic a Nedw York. I due leader hanno discusso del rafforzamento della cooperazione tra Israele e Serbia nei settori della sicurezza e del commercio. Netanyahu ha ringraziato il presidente Vucic per "il suo fermo sostegno agli sforzi di Israele per garantire la liberazione di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas - tra cui Alon Ohel, cittadino sia israeliano che serbo. Ho anche condiviso la mia conversazione con i genitori di Alon, dopo la diffusione di un video pubblicato da Hamas. Israele non si darà pace finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa", ha concluso Netanyahu.