Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Fischi, diverse delegazioni lasciano l’aula. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza

Testimoni: "Camion a Gaza con altoparlanti". Riservista: "Rischioso"

Testimoni e immagini sui social confermano che gli altoparlanti sono stati montati su camion e gru e portati a Gaza in postazioni militari, comprese quelle all'interno dell'enclave palestinese. Un riservista ha confermato a i24 News che la richiesta è stata che gli altoparlanti fossero "il più vicino possibile ai civili". E' stata tra le cose "più pericolose mai fatte", ha aggiunto.

