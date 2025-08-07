Netanyahu all’attacco finale, Via libera all’occupazione totale. “Ma poi lasceremo Gaza agli arabi”

Tel Aviv, 8 agosto 2025 – Israele intende assumere "un pieno controllo su Gaza", ma non progetta poi di governarla: lo ha anticipato BenJamin Netanyahu a Fox News poco prima di convocare a Gerusalemme una riunione del consiglio di sicurezza, e prima ancora di ascoltare in dettaglio le severe critiche del capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir. "Vogliamo passarla a forze arabe – ha proseguito il premier – che la governeranno in maniera adeguata, senza minacciarci e garantendo agli abitanti una buona vita. E ciò non sarebbe possibile finché resta Hamas".

Protesta dei familiari degli ostaggi per chiederne la liberazione

Netanyahu non ha precisato quali forze arabe sarebbero disposte ad addossarsi un incarico tale. Nelle ore precedenti il capo delle forze armate è tornato ad avvertire che progetti del genere mettono a repentaglio gli ultimi 20 ostaggi ancora vivi, rischiano di causare ingenti perdite all’esercito che, al contrario, avrebbe l’immediata necessità di riposare e riorganizzarsi. Accrescerebbero inoltre l’isolamento internazionale di Israele. "Continueremo ad esprimere le nostre opinioni senza alcuna remora" ha affermato Zamir.

La consultazione del gabinetto di sicurezza – proseguita fino a tarda notte – si è svolta in un clima surriscaldato, mentre migliaia di sostenitori delle famiglie degli ostaggi dimostravano a Gerusalemme sotto all’ufficio del premier e mentre a Tel Aviv, davanti al ministero della Difesa, ex riservisti tornati da Gaza con traumi psicologici da combattimento si scontravano con la polizia.

Netanyahu ha confidato i suoi progetti alla Fox e a una tv dell’India, ma non direttamente agli israeliani. Informazioni che hanno comunque raggiunto un giornalista di sua fiducia indicano che, una volta approvati, i suoi progetti richiederebbero almeno sei mesi. La fase iniziale prevede l’evacuazione da Gaza City di un milione di palestinesi che sarebbero sospinti verso il sud della Striscia. Per loro, in tempi molto accelerati, occorrerà approntare attendamenti, infrastrutture mediche e moltiplicare i luoghi di distribuzione del cibo.

Israele devolverà 3 miliardi di shekel (800 milioni di euro) per le loro necessità. Completata questa fase, l’esercito punterebbe ad occupare fisicamente Gaza City, dove già aveva operato all’inizio del conflitto. La distruzione delle infrastrutture di Hamas richiederebbe altri mesi ed esporrebbe i militari a rischi notevoli. "Un ingresso a Gaza City sarebbe ben diverso da una passeggiata in un parco", ha avvertito l’ala militare di Hamas. In seguito, l’Idf farebbe ingresso nei campi profughi vicini: Nusseirat, Bureij, Maghazi. E gli ostaggi? Dalle parole del generale Zamir si desume che Israele non dispone oggi della capacità di salvarli con mezzi militari.

Anche illustrato così, il piano elaborato dal governo israeliano rischia di scontrarsi con la realtà. Ieri l’ospedale al-Aqsa ha reso noto che sta crollando per l’alto numero di feriti a causa degli incidenti presso i centri di distribuzione gestiti dalla Ghf, una Ong americana protetta dall’Idf. Dati dell’Ocha (Onu) indicano che 12mila bambini soffrono di grave malnutrizione. Le morti per fame sono salite a 197, di cui 96 bambini. Nella Striscia c’è penuria di sapone, di prodotti igienici per le donne e di carta da toilette. L’ipotesi di un trasferimento forzato di un altro milione di persone in un’area già sovraffollata e priva di strutture appare dunque molto azzardata.

Nella consultazione Netanyahu ha fatto notare ai ministri che il suo piano ha un carattere di gradualità e che non è irreversibile. È possibile avviarlo (e nella fase iniziale non contrasta con la visione dell’esercito) per poi bloccarlo nel caso in cui Hamas mostrasse la volontà di tornare ai negoziati e raggiungere un accordo per una tregua.