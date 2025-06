Netanyahu nell’ospedale colpito: “Anche la mia famiglia paga un prezzo per le bombe, mio figlio ha annullato le nozze”

Roma, 19 giugno 2025 – "Tutti gli israeliani stanno pagando il prezzo" dei bombardamenti iraniani. "Ci sono persone che sono state uccise, famiglie che hanno sofferto per i propri cari. Per la seconda volta, mio figlio Avner ha dovuto annullare il suo matrimonio a causa della minaccia di lanci missilistici, certamente un prezzo personale pesante pagato da lui, dalla sua fidanzata e dalla nostra famiglia". Lo ha detto stamattina il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la visita all'ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele, bersaglio di un attacco missilistico iraniano. Le parole di Netanyahu, citato dai media israeliani, sicuramente susciteranno forti reazioni da parte delle forze di opposizione e non solo, come prevede il Times of Israel.

Netanyahu visita l'ospedale di Soroka

Netanyahu si è spinto anche oltre, sottolineando il sacrificio della sua famiglia: “Ognuno di noi sostiene un costo personale, e la mia famiglia non è rimasta indifferente. E’ la seconda volta che mio figlio Avner annulla il suo matrimonio. Devo dire che la mia cara moglie è un'eroina, e anche lei paga un prezzo personale. Stiamo facendo un blitz e lo stiamo gestendo in modo sorprendente. a causa delle minacce missilistiche”.

Parlando poi del possibile ingresso degli Usa nella guerra con l'Iran, Netanyahu ha sottolineato che "è una decisione che spetta al presidente, ma posso dirvi che stanno già dando un grande contributo, perché stanno partecipando alla protezione dei cieli sopra Israele e le sue città". E ha aggiuunto: "Il presidente Trump farà ciò che è meglio per l'America. Mi fido del suo giudizio. È un leader mondiale straordinario, un amico straordinario di Israele e del popolo ebraico. Faremo ciò che dobbiamo fare, e lo stiamo già facendo. Siamo impegnati a distruggere la minaccia nucleare, la minaccia di un annientamento nucleare contro Israele. Siamo in grado di farlo. Ma devo dire che la partnership con gli Stati Uniti, la partnership con il presidente Trump, con cui parlo quasi ogni giorno, è incredibile. Il tycoon ha dato loro una possibilità attraverso i negoziati. Li hanno presi in giro. Non si prende in giro Donald Trump. Lui si impegna a garantire che l'Iran non avrà un'arma nucleare, e loro non l'avranno".