Netanyahu: l’esercito mi seguirà

di Aldo BaquisTEL AVIVIn un drammatico confronto circa il futuro di Gaza, il capo di Stato maggiore, il generale Eyal Zamir, ha ieri affrontato Benjamin Netanyahu e lo ha messo in guardia dall’ordinare l’occupazione definitiva della Striscia: "Significherebbe per noi entrare in trappola", ha avvertito. Ma il governo appare egualmente determinato a completare la conquista, mentre l’Idf controlla già il 75% del terreno. Netanyahu ha seccamente rimproverato il generale per aver fatto trapelare voci circa le sue possibili dimissioni. "Zamir deve assecondare il volere dei vertici politici" ha rilevato il ministro della Difesa Israel Katz. Negli ultimi mesi, in seguito a dissensi sulla gestione della guerra, Netanyahu ha già ruvidamente rimosso il ministro della Difesa Gallant, il capo di Stato maggiore Ha-Levy e il capo dello Shin Bet (sicurezza interna) Bar.

Nominato solo nel marzo scorso, Zamir rischia adesso di avere la medesima sorte mentre nei social di destra viene accusato di aver tentato un "putsch". Il confronto Netanyahu-Zamir raggiungerà l’apice domani, con la convocazione del gabinetto di sicurezza dove la linea del premier gode di un sostegno assoluto.Nell’analisi di Zamir, l’estensione di operazioni offensive negli agglomerati urbani di Gaza City, a Deir el-Balah e nei campi profughi vicini rischia innanzitutto di causare la morte degli ultimi 20 ostaggi ancora vivi, mentre dal punto di vista militare i vantaggi sarebbero molto dubbi. Nei dedali di Gaza i soldati sarebbero esposti ad attacchi di vario genere e subirebbero perdite. La distruzione delle infrastrutture sotterranee di Hamas, inoltre, richiederebbe mesi, forse anni, mentre l’esercito necessita di una pausa nei combattimenti e i riservisti sono esausti. Alcune unità sono state smobilitate e hanno lasciato Gaza. Infine – questo il suo avvertimento più drammatico – l’occupazione permanente della Striscia obbligherebbe l’esercito a provvedere a tempo indeterminato alle necessità di due milioni di persone ed eroderebbe in maniera critica la legittimità internazionale di Israele. Netanyahu non ha affrontato in dettaglio questi temi ma si è limitato a ribadire: "Dobbiamo completare la sconfitta di Hamas. Non rinunciamo ad alcuno dei nostri obiettivi".

Intanto però gli echi internazionali sono sempre più significativi. "L’Ue rigetta qualsiasi modifica demografica e territoriale nella Striscia che vada contro il diritto internazionale", ha affermato la portavoce Anitta Hipper. "Gaza deve far parte di uno Stato di Palestina, e Hamas non deve avervi alcun ruolo". Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’occupazione totale di Gaza sarebbe "un grave errore". Padre Ibrahim Faltas, un francescano della Custodia di Terra Santa, l’ha definita "sconvolgente". E anche un importante partner di pace per Israele, il presidente dell’Egitto Abdel Fatah a-Sisi, ha avvertito che la guerra a Gaza ha cambiato fisionomia e che adesso appare forse come un tentativo di liquidare la causa palestinese.

E il conflitto giunge adesso al Consiglio di sicurezza dell’Onu, su richiesta di Israele, che intende denunciare al mondo il dramma degli ostaggi sepolti vivi in tunnel sotto Gaza e tenuti in uno stato di grave denutrizione. Due anni fa uno di questi, Evyatar David, pesava 75 chilli mentre ora appena 46. Hamas lo ha mostrato mentre è impegnato a scavarsi una fossa. Il fratello Ilay parlerà ai membri del Consiglio di sicurezza per indurli a soccorrere gli ostaggi.