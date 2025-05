Netanyahu alza i toni: "Anche i leader europei istigano all’odio"

L’attentato di Washington fa salire la temperatura diplomatica internazionale. "Stiamo assistendo al terribile prezzo dell’antisemitismo e della selvaggia istigazione contro Israele – rimarca una nota del premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto), che lega le critiche al suo governo al raid del Capital Jewish Museum –. Le accuse di sangue contro Israele ci stanno costando sangue e devono essere combattute senza sosta", è la linea che prende subito corpo a Gerusalemme. Ancora più pesanti gli addebiti del ministro degli Esteri Gideon Saar: "Esiste un legame diretto tra incitamento all’odio antisemita e anti israeliano e questo omicidio. Incitamento che è diffuso anche da leader e funzionari di paesi e organizzazioni internazionali, in particolare in Europa". Poi, in un video messaggio, Netanyahu alza ulteriormente i toni: "Dico al presidente (Emmanuel) Macron, al primo ministro (Mark) Carney e al premier (Keir) Starmer: quando assassini, stupratori e rapitori vi ringraziano (ndr, riferimento a un comunicato di Hamas), siete dal lato sbagliato della giustizia, dell’umanità e della storia". "Codardia pagata dal sangue ebraico", aggiunge il ministro della Diaspora Amichai Chikli.

La misura diplomatica è colma. La Francia reagisce con compostezza. Macron fa le sue condoglianze al presidente israeliano Isaac Herzog, mentre una nota smonta le dichiarazioni israeliane definendole "del tutto oltraggiose e del tutto ingiustificate", perché "la Francia ha condannato, condanna e continuerà a condannare, sempre e senza ambiguità, ogni atto antisemita". La replica di Londra è ancora più stringata e depotenzia gli addebiti ignorandoli: "Condanno fermamente l’attacco antisemita a Washington. L’antisemitismo è un male che dobbiamo sradicare ovunque si manifesti", dichiara Starmer. "Odio intollerabile", concorda il premier canadese Carney.

Anche la Germania partecipa al lutto: "Atto spregevole con presumibile movente antisemita", commenta il cancelliere Friederich Merz in visita in Lituania. Ma subito dopo sfida Netanyahu: "Deve mostrare considerazione per la vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza". Anche il premier greco Kyriakos Mitsotakis alza la voce: "La Grecia mantiene un’alleanza strategica con Israele. Dobbiamo dire la verità ai nostri alleati: l’orribile attacco del 7 ottobre non può giustificare operazioni dal costo umanitario sproporzionato".

Donald Trump sente Netanyahu con "profondo dolore per lo scioccante omicidio a Washington" (così riporta lo stesso premier israeliano). "Questi orribili omicidi, basati ovviamente sull’antisemitismo, devono finire, ORA! – scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth –. Odio e radicalismo non hanno posto negli Stati Uniti. Condoglianze alle famiglie delle vittime". Le pressioni statunitensi su Gerusalemme per la fine della guerra restano, ma secondo Netanyahu senza modificare i target condivisi: "Liberazione degli ostaggi, eliminazione di Hamas e avanzamento del Piano Trump su Gaza". Anche dall’area del Golfo si levano voci pro Israele. Gli Emirati arabi, firmatari degli accordi di Abramo, manifestano "solidarietà alle famiglie delle vittime e al popolo israeliano per questo atroce attacco".

"Non c’è e non dovrebbe esserci posto nelle nostre società per odio, estremismo, antisemitismo. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e al popolo di Israele", afferma su X l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, senza entrare nel merito delle accuse israeliane, in un clima già torrido per gli spari in aria dell’Idf durante il sopralluogo, mercoledì a Jenin, dei rappresentanti diplomatici di 31 Paesi. E così la tensione resta altissima.