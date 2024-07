Netanyahu al Congresso Usa. L’assedio dei manifestanti pro Gaza. Il premier: "Utili idioti di Teheran"

È un’America cambiata in poche ore quella in cui è sbarcato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il presidente Usa Joe Biden, abbandonata la corsa per la rielezione e superato il Covid, è tornato ieri alla Casa Bianca, mentre Kamala Harris è in Indiana per rilanciare la campagna elettorale dei dem, ora nelle vesti della leader. È un’America strana, bifronte con un presidente in carica nello Studio ovale a completare gli ultimi sei mesi del suo mandato e la sua vice, Kamala, a raccoglierne la torcia dell’eredità e ad affrontare gli attacchi diretti di un Donald Trump scatenato. È il volto rinnovato della battaglia per la Casa Bianca che proseguirà fino a novembre.

Il tycoon si è scagliato contro i fondi elettorali della Harris dicendo che sono illegali, perché li ha raccolti Biden e non possono essere trasferiti in automatico a lei anche se erano nel ticket insieme. Addirittura un deputato repubblicano ha chiesto l’impeachment per Harris per "manifesta incapacità sull’immigrazione clandestina". Ma a Washington la tensione in verità è salita, quando Netanyahu, dopo aver forzato la sua venuta nella capitale americana per parlare al Congresso, ha incontrato le forti proteste davanti al Campidoglio prima del suo intervento tenuto in un’aula con diversi scranni vuoti fra le fila democrat. Un modo di deputati e senatori per marcare il disappunto contro la condotta del governo israeliano a Gaza e sullo stallo per il rilascio degli ostaggi.

"Sono venuto a rassicurarvi sul fatto che Israele e Stati Uniti devono restare uniti – è stato l’incipit di Netanyahu –. Uniti vinceremo e sconfiggeremo l’asse del terrore iraniano. Gli iraniani stanno finanziando le proteste anti-israeliane in tutto il mondo. E chi li appoggia fa la parte dell’utile idiota. Gli iraniani non hanno come bersaglio solo Israele, ma anche gli Stati Uniti d’America. Voi siete i prossimi". Quindi il premier israeliano ha aggiunto: "Una volta che ci restituiranno tutti gli ostaggi, Gaza deve diventare un’area deradicalizzata e demilitarizzata gestita da un’amministrazione palestinese ma sotto la nostra giurisdizione". Grandi i ringraziamenti a Trump per aver recepito lo spostamento della capitale israeliana a Gerusalemme e nessun riferimento alla soluzione dei due Stati.

Il discorso di Netanyahu è stato accolto con grande entusiasmo soprattutto dai repubblicani, mentre fra i democratici le reazioni sono state ben più blande. Il premier israeliano si incontrerà con Joe Biden oggi e in un secondo incontro anche con Harris, che ha deciso di non assistere al discorso di Bibi, mentre andrà a Mar-a-lago per un faccia a faccia con Donald Trump.

Fra gli 80 e i 100 parlamentari hanno boicottato il discorso che segna uno dei punti più bassi nelle relazioni fra Usa e Israele. I dimostranti fuori dal Congresso indossavano magliette con scritto ’Smettete di dare armi a Israele’ o ’Non nel mio nome’. Oltre duecento gli arresti eseguiti dalla polizia che ha ’trincerato’ l’area. Intanto, gli ultimi sondaggi per le Presidenziali danno in testa il tycoon. Harris, inoltre, potrebbe essere dichiarata ‘nomineè’ entro il 7 agostoperché il comitato che regolamenta la convention democratica ha dato il via libera a una votazione virtuale nominale che inizierà ai primi di agosto. Secondo le cifre diffuse dalla Cnn, Trump sarebbe in lieve vantaggio su Harris 49% delle preferenze contro il 46%.