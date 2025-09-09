Proteste in Nepal, è caos: a fuoco il Parlamento, decine di morti, il presidente evacuato in elicottero. Cosa sta succedendo

Roma, 9 settembre 2025 – Precipita la situazione in Nepal. Dopo giorni di proteste di piazza contro il governo si è dimesso il primo ministro Sharma Oli. Ma le manifestazioni non si si sono fermate e il Paese è sempre più nel caos. Il bilancio della rivolta parla di almeno 22 morti, fonte India Today. Due giovani manifestanti sono stati uccisi oggi dagli spari della polizia nella capitale Katmandu. La protesta è esplosa dopo le accuse di corruzione che hanno investito l’esecutivo e a seguito della messa al bando di diversi social network da parte dell’autorità. Una decisione che ha scatenato la violenta reazioni dalla Gen Z. Chiuso l’aeroporto di Katmandu, stabilito il coprifuoco.

Il complesso governativo di Singha Durbar a fuoco in Nepal (Ansa)

Le dimissioni di Oli

Sharma Oli ha fatto un passo indietro stamattina, rassegnando le dimissioni. Le ha messo nero su bianco in una dichiarazione firmata di suo pugno in cui il premier afferma di essersi dimesso per aprire la strada alla soluzione costituzionale dell'attuale crisi. Ma soprattutto, nel tentativo di far scemare la protesta repressa dalle forze dell'ordine e in cui si contano decine di morti.

Un manifestante protesta a Katmandu (Ansa)

A fuoco Parlamento e Corte Suprema

Il presidente nepalese Ram Chandra Paudel ha accettato le dimissioni di Sharma Oli e ha avviato la procedura per la selezione di una nuova persona per l'incarico. Ma non è bastato a placare i manifestanti che hanno fatto irruzione nella residenza di Paudel, costringendo l’esercito a evacuare in elicottero il presidente. Secondo i media locali, la folla composta da centinaia di rivoltosi ha incendiato l'ufficio presidenziale e dato fuoco al Parlamento nel complesso governativo di Singha Durbar.

I manifestanti protestano a Katmandu (Ansa)

Sarebbe stato incendiato anche il complesso della Corte Suprema. I veicoli all'interno sono stati vandalizzati e incendiati, secondo il portavoce Nirajan Pandey. I manifestanti hanno anche attaccato l'ufficio del Procuratore Generale, compiendo atti vandalici e incendi dolosi. Incidenti simili si sono verificati presso la Corte Speciale e il Tribunale Distrettuale di Kathmandu. I fascicoli del Procuratore Generale, della Corte Speciale e del Tribunale Distrettuale sarebbero stati portati fuori e incendiati.

Agenzie e media nepalesi riportano anche di un incendio doloso divampato oggi nella residenza dell'ex primo ministro Jhalanath Khanal a Dallu, Kathmandu. I manifestanti avrebbero appiccato il fuoco alla casa mentre la moglie di Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, si trovava all'interno. La donna è morta in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza a seguito delle gravi ustioni riportate.

Chiuso l’aeroporto di Katmandu

Alla luce del caos in cui è piombato il Nepal, stamane è stato chiuso l’aeroporto di Katamndu, Il Tribhuvan International Airport di Katmandu. Lo riferiscono i media. Nella mattinata le compagnie indiane Air India e Indigo avevano già cancellato i loro voli verso la capitale nepalese. Air India operava sei voli al giorno verso il paese confinante.

Un manifestante nepalese armato durante le proteste a Katmandu (Ansa)

Le reazioni internazionali

Sulle tensioni si è acceso il faro della comunità internazionale. L’India, direttamente interessata alla situazione anche per la prossimità geografica, ha invitato i suoi cittadini che si trovano in Nepal a "non uscire in strada e prendere tutte le precauzioni di sicurezza". In un comunicato, il ministero degli Esteri indiano ha anche invitato gli indiani a rinviare eventuali viaggi verso il Paese. Sul fronte italiano, anche la Farnesina segue l'evoluzione delle proteste tramite il consolato a Calcutta. L'Unità di Crisi ha aggiornato le indicazioni di sicurezza su Viaggiare Sicuri e inviato un messaggio ai connazionali che risultano al momento registrati.

L’Unione europea ha espresso “profondo rammarico per le vittime e le violenze causate dalle manifestazioni”. Gli omicidi !dovrebbero essere oggetto di indagini indipendenti". Lo afferma un portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna. "L'Ue invita alla moderazione e chiede alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per proteggere le vite umane”.