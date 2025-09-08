Nepal, governo blocca Facebook, X e YouTube. Scontri con i manifestanti: almeno 19 morti

Katmandu, 8 settembre 2025 - Sono salite a 19 le vittime in Nepal, per le proteste in varie parti del Paese contro la decisione del governo della scorsa settimana di bloccare le principali piattaforme social, tra cui Facebook, X e YouTube, accusate di non essersi registrate ufficialmente nel Paese (Solo TikTok, Viber e altre tre, registrate, potranno continuare a operare). Migliaia di giovani sono scesi in piazza contro il provvedimento accusando il governo del primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli di corruzione.

Secondo il quotidiano “The Kathmandu Post” 17 persone sono decedute in vari ospedali della capitale e altre due a Itahari, nel distretto di Sunsari.

Un manifestante a Kathmandu

Nella capitale Katmandu i manifestanti hanno marciato verso il Parlamento al grido di slogan come "Chiudete la corruzione, non i social media". La polizia, per impedire che irrompessero nell’edificio governativo, ha fatto ricorso a gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

La polizia nepalese difende il Parlamento

Secondo i media nepalesi gli agenti hanno anche aperto il fuoco provocando almeno 17 vittime, decedute nei vari nosocomi: al National Trauma Centre, all'ospedale Everest di Baneshwar, all'Ospedale civile, al Kathmandu Medical College e al Tribhuvan University Teaching.

Media nepalesi: la polizia ha sparato sui manifestanti

Le proteste sono ancora in corso nella capitale e in diverse altre città del Paese. Il governo oltre contestare la mancata registrazione delle piattaforme presso le autorità, ha sostenuto che queste siano usate da profili fraudolenti per diffondere odio, falsa informazione e frodi. La polizia ha imposto un coprifuoco fino alle 22 locali.