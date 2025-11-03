Nepal, dispersi due alpinisti italiani: sono Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Katmandu, 3 novembre 2025 – Dispersi in Nepal gli alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui i due scalatori stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6.887 metri, insieme a una squadra composta da tre membri. I due italiani sono rimasti bloccati al Campo 1 (a quota 5.000 metri) a causa delle forti nevicate e non si hanno più loro notizie da venerdì 31 ottobre, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. A dare l’allarme è stato il capo spedizione Valter Pellino, bloccato da un malore al campo base e stato soccorso, insieme a tre sherpa nepalesi, domenica in elicottero.

La Fanesina: ricerche in corso

Il ministero degli Esteri italiano ha confermato la notizia e reso noto che la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, con elicotteri che hanno sorvolato la zona anche questa mattina. Le ricerche proseguono incessantemente, ostacolate dalle difficili condizioni meteo. Il consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Dehli e con la Farnesina sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione mantenendo informati i familiari dei connazionali.

Difficili condizioni meteo

La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. Secondo Sagar Pandey, presidente della Nepal Trekking Agencies Association, più di mille persone sono state soccorse da martedì scorso. "La scarsa visibilità ha reso molto difficili i voli in elicottero. Ma il meteo è migliorato", ha aggiunto.

Nel distretto di Mustang, nel Nepal occidentale, venerdì i soccorritori dell'esercito hanno impiegato tre giorni di trekking e ricerche nella neve per raggiungere tre escursionisti britannici e 15 escursionisti locali.

Il Nepal, che ospita otto delle dieci vette più alte del mondo, accoglie centinaia di alpinisti ogni anno in primavera e in autunno, una stagione considerata più rischiosa a causa del freddo e della neve. Negli ultimi giorni, almeno tre alpinisti – un francese, un sudcoreano e un australiano – sono morti.