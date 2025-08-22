Kallas: “Cedere territori ucraini è una trappola di Putin”. Mosca rivendica il controllo di altri 4 villaggi nel Donetsk

Roma, 22 agosto 2025 – Mentre l'entusiasmo seguito al vertice in Alaska e al successivo summit alla Casa Bianca inizia a dissolversi, e le trattative diplomatiche per organizzare un bilaterale tra Zelensky e Putin si scontrano con la rigidità di Mosca, iniziano a emergere con maggiore chiarezza le condizioni poste dal Cremlino per la fine della guerra. Condizioni stigmatizzate anche dall'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Kaja Kallas, in un'intervista alla Bbc. “Lasciare che la Russia mantenga i territori dell'Ucraina occupati militarmente è una ‘trappola in cui Putin vuole farci cadere’" ha detto Kallas, sottolineando che il presidente russo “non ha fatto una sola concessione” rispetto ai termini di un eventuale accordo per fermare le ostilità e ribadendo che "Mosca non deciderà sul dispiegamento di truppe Ue in Ucraina”.
Intanto in un videomessaggio il leader ucraino ha denunciato l'attacco russo a un'azienda statunitense che produce elettrodomestici, nella regione di Mukajevo, nel sud-est del Paese, ribadendo che servono più pressioni su Mosca.
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha affermato che l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Vladimir Zelensky "non è stato ancora programmato", ma il leader russo è pronto a farlo "non appena sarà definito l'ordine del giorno del vertice". "L'incontro non è pianificato", ha detto Lavrov in un'intervista a Nbc, "Putin è pronto a incontrare Zelensky quando sarà pronto l'ordine del giorno del summit e questo ordine del giorno non è affatto pronto".
Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di organizzare negoziati tra Russia e Ucraina a Minsk, pur definendo la sua capitale il "luogo ideale" per un incontro di questo tipo. "Non ho alcuna voglia di organizzare i negoziati tra Putin e Zelensky a Minsk", ha affermato il leader bielorusso un'intervista a China Media Group. Ma ha aggiunto che "se le parti saranno d'accordo e decideranno di venire qui, la Bielorussia farà tutto il necessario per garantire i colloqui al livello appropriato, anche già domani".
I villaggi di Vladimirovka e Rusin Yar, nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk, sono caduti nelle mani dell'esercito russo, lo rende noto il ministero della Difesa della Federazione Russa. Secondo la nota le unità del raggruppamento di truppe "Centro" hanno proseguito le operazioni offensive nella repubblica popolare di Donetsk e sono riuscite a prendere il controllo anche di Suhetskoye e Pankovka.
In un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l'attacco russo a un'azienda statunitense nella regione di Mukajevo, nel sud-est del Paese, ribadendo che servono più pressioni su Mosca che non vuole la fine della guerra. "A Mukajevo, i russi hanno praticamente raso al suolo un'azienda americana. E' un'azienda che produce elettrodomestici, non beni militari. I russi sanno esattamente dove lanciano i loro missili. Riteniamo che si sia trattato di un attacco deliberato alle proprietà e agli investimenti statunitensi in Ucraina", ha dichiarato Zelensky.
"Un altro attacco alla sicurezza energetica del nostro Paese, un altro tentativo di trascinarci in guerra". Così il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha denunciato un nuovo attacco ucraino della scorsa notte contro una stazione di pompaggio dell'oleodotto Druzhba (Amicizia), che porta petrolio russo in Ungheria e Slovacchia. "Il trasporto di petrolio greggio in Ungheria è stato fermato di nuovo. Non funzionerà, continueremo a sostenere gli sforzi per la pace e tutelare i nostri interessi nazionali con tutte le nostre forze", scrive Szijjarto su Facebook. In una lettera citata dall'agenzia russa Tass, lo stesso Szijjarto e il ministro degli Esteri slovacco, Juraj Blanar, hanno chiesto alla Commissione europea di fare pressioni su Kiev perché metta fine a questi attacchi. "Senza questo oleodotto le forniture (energetiche) sicure ai nostri Paesi sono semplicemente impossibili", affermano i due ministri.
L'Ucraina questa notte ha preso di mira una stazione di pompaggio sull'oleodotto Druzhba, vicino a Unecha, nella regione russa di Bryansk, che collega la Russia e l'Europa. Lo ha riferito il capo delle forze ucraine per i sistemi senza pilota. Si tratta del secondo attacco ucraino a questa struttura in meno di due settimane. L'oleodotto Druzhba è entrato in funzione nel 1964 ed è un'importante via di transito per le forniture di petrolio russo verso alcune parti dell'Europa orientale. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha confermato che le forniture di petrolio al suo paese sono state interrotte. Dopo l'attacco, l'Ungheria e la Slovacchia - che durante la guerra hanno continuato ad acquistare petrolio e gas da Mosca - hanno esortato con una lettera congiunta la Commissione europea a garantire la sicurezza delle forniture di gas.
La direttrice dell'Intelligence nazionale dell'amministrazione Trump, Tulsi Gabbard, ha ordinato alla comunità d'intelligence statunitense di interrompere la condivisione di informazioni sui colloqui di pace in corso tra Russia e Ucraina con i cosiddetti paesi 'Five eyes'. Lo riporta Cbs News. Fonti d'intelligence Usa hanno riferito alla testata giornalistica che Gabbard ha firmato una direttiva che vieta la condivisione di informazioni con l'alleanza che comprende Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.
I russi hanno attaccato l'Ucraina con 55 droni, 46 dei quali sono stati neutralizzati, informa l'Aeronautica militare ucraina, mentre Mosca afferma di avere intercettato e distrutto 54 droni ucraini. "Alle 9 - ora locale, scrive l'aeronautica di Kiev - le difese aeree hanno abbattuto 46 Uav nemici di tipo Shahed e droni simulatori di vario tipo nel nord e nell'est del Paese. Sono stati identificati 9 droni d'attacco che hanno colpito 4 località". Il ministero della Difesa russo, da parte sua, ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto 54 droni ucraini dalle 23 di ieri alle 7 di oggi.