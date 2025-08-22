Kallas: “Cedere territori ucraini è una trappola di Putin”. Mosca rivendica il controllo di altri 4 villaggi nel Donetsk

12:01

Lavrov: "Senza un'agenda chiara niente incontro tra Putin e Zelensky"

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha affermato che l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Vladimir Zelensky "non è stato ancora programmato", ma il leader russo è pronto a farlo "non appena sarà definito l'ordine del giorno del vertice". "L'incontro non è pianificato", ha detto Lavrov in un'intervista a Nbc, "Putin è pronto a incontrare Zelensky quando sarà pronto l'ordine del giorno del summit e questo ordine del giorno non è affatto pronto".

