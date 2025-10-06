Gaza, al via i negoziati tra Israele e Hamas sul piano di pace di Trump

Roma, 6 ottobre 2025 - E’ il giorno dei negoziati per Gaza. Dovrebbero prendere il via oggi a Sharm el-Sheikh, località egiziana sul Mar Rosso, i negoziati tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas per finalizzare i dettagli del piano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump. In una dichiarazione, Hamas ha annunciato che il capo negoziatore, Khalil al-Hayya, scampato all'attacco di Israele a Doha, in Qatar, a settembre, è arrivato in Egitto ieri sera. L'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che la delegazione di Israele, guidata dal ministro degli Affari strategici, Ron Dermer, partirà oggi per Sharm el-Shekih per incontrare i mediatori. I colloqui di oggi dovrebbero riguardare i meccanismi del cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito israeliano e il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione dei detenuti palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato tutte le parti coinvolte nei negoziati per un accordo per porre fine alla guerra ad "agire rapidamente" e ha messo in guardia contro "spargimenti di sangue, qualcosa che nessuno vuole".
Notizie in diretta
Una delegazione di Hamas è arrivata domenica in Egitto per partecipare ai negoziati con Israele sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati uniti Donald Trump, che punta a un cessate il fuoco a Gaza e al rilascio degli ostaggi. I colloqui, che si svolgono nella località sul Mar Rosso di Sharm el-Sheikh, sono considerati cruciali da Washington, che ha inviato suoi rappresentanti insieme a quelli del Qatar. La delegazione israeliana, guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, dovrebbe raggiungere oggi l'Egitto per partecipare al negoziato. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, "i prossimi giorni saranno decisivi" per verificare se Hamas intenda negoziare seriamente. "Capiremo molto rapidamente dalle discussioni tecniche se il movimento è pronto a collaborare", ha dichiarato Rubio, che ha definito la liberazione dei 48 ostaggi ancora detenuti a Gaza - di cui 20 in vita - "la priorità assoluta". Donald Trump, in un messaggio diffuso domenica sui social, ha affermato che i negoziati "stanno avanzando rapidamente" e che "la prima fase dovrebbe essere completata entro la settimana". Il piano prevede il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi, cui dovrebbe seguire un cessate il fuoco e il graduale ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia.