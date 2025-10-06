Gaza, al via i negoziati tra Israele e Hamas sul piano di pace di Trump

06:44

Delegazione Hamas già a Sharm, in arrivo quella israeliana

Una delegazione di Hamas è arrivata domenica in Egitto per partecipare ai negoziati con Israele sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati uniti Donald Trump, che punta a un cessate il fuoco a Gaza e al rilascio degli ostaggi. I colloqui, che si svolgono nella località sul Mar Rosso di Sharm el-Sheikh, sono considerati cruciali da Washington, che ha inviato suoi rappresentanti insieme a quelli del Qatar. La delegazione israeliana, guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, dovrebbe raggiungere oggi l'Egitto per partecipare al negoziato. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, "i prossimi giorni saranno decisivi" per verificare se Hamas intenda negoziare seriamente. "Capiremo molto rapidamente dalle discussioni tecniche se il movimento è pronto a collaborare", ha dichiarato Rubio, che ha definito la liberazione dei 48 ostaggi ancora detenuti a Gaza - di cui 20 in vita - "la priorità assoluta". Donald Trump, in un messaggio diffuso domenica sui social, ha affermato che i negoziati "stanno avanzando rapidamente" e che "la prima fase dovrebbe essere completata entro la settimana". Il piano prevede il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi, cui dovrebbe seguire un cessate il fuoco e il graduale ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia.