Terremoto in Nba, arrestati Rozier e Billups con altri 32. Scandalo scommesse, coinvolta la Mafia

New York, 23 ottobre 2025 – Terremoto nell’Nba: Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat e Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers, sono tra i 34 arrestati in un’inchiesta dell’Fbi che alza un velo sulle scommesse illegali nel basket americano.

Rozier, compagno di squadra di Simone Fontecchio, sarebbe stato fermato stamane in un hotel di Orlando, dove gli Heat erano impegnati per la prima gara stagionale: non era stato impiegato per scelta tecnica. L'arresto di Billups, avvenuto in Oregon, sarebbe legato a un giro di partite di poker truccate. Dovrebbero entrambi comparire in tribunale già nelle prossime ore. Le rispettive squadre non hanno rilasciato dichiarazioni.

Le puntate anomale

L’indagine ha preso le mosse nel 2023 da puntate sospette sulle statistiche di Rozier che ai tempi militava nei Charlotte Hornets. Un improvviso picco di scommesse - tra cui 30 giocate in 46 minuti, per un totale di 13.759 dollari - era stato registrato prima di una partita contro i New Orleans Pelicans, sull' ‘under’ di punti, rimbalzi e assist di Rozier, tanto che le puntate erano state sospese.

In quel match il giocatore giocò appena 10 minuti prima di lasciare il campo per un problema al piede. Quella, fra l'altro, fu l'ultima partita della guardia con Charlotte, poi a gennaio 2024 la cessione agli Heat, dove è all'ultimo anno del suo quadriennale da 96,3 milioni di dollari firmato proprio con gli Hornets. Jim Trusty, legale di Rozier, ha fatto sapere a ‘Espn’ che il suo cliente aveva già incontrato due anni fa rappresentanti di Nba e Fbi per chiaire la questione e la Lega all'epoca non aveva riscontrato violazioni.

Basketscommesse e Mafia: una quantità “sbalorditiva” di frodi

E’ stata proprio Espn a lanciare lo scoop prima che una conferenza stampa dell’Fbi facesse il punto. Tutti e 34 arresti sono il risultato di una lunga indagine che ha coinvolto 11 Stati e che riguarda decine di milioni di dollari, ha spiegato Kash Patel, direttore dell’agenzia governativa di investigazioni. Sotto accusa ci sono quattro clan della Mafia e reti di criminalità organizzata, responsabili – secondo gli addebiti – di una quantità “sbalorditiva” di frodi. ù

Partite manipolate

Stando all’Fbi, Rozier e altri indagati “avevano accesso a informazioni private note ai giocatori o agli allenatori NBA” che avrebbero potuto influenzare l'esito delle partite o le prestazioni dei giocatori. Avrebbero passato queste informazioni ad altri, in cambio di una tariffa fissa o di una quota dei profitti delle scommesse. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, Joseph Nocella Jr., ha parlato di "uno dei più sfacciati schemi di corruzione sportiva da quando le scommesse sportive online sono state ampiamente legalizzate negli Stati Uniti".

Damon Jones tra gli arrestati

Tra le persone arrestate c’è anche Damon Jones, ex Cleveland, nove presenze alla Sebastiani Rieti, anche lui avrebbe fornito informazioni riservate sulle partite NBA ai coimputati, che le avrebbero utilizzate per piazzare scommesse sportive. Jones sarebbe coinvolto anche in un giro di partite di poker truccate: a questo filone sarebbe riconducibile la maggior parte degli arresti.