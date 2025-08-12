Minacce dalla Cina, l’Australia si riarma e compra navi da guerra dal Giappone. Arrivano le Mogami di ultima generazione

Roma ,11 agosto 2025 - Una nuova e inaspettata partnership militare potrebbe riscrivere gli equilibri nell’Indo-Pacifico. Il Ministro della Difesa australiano ha annunciato un accordo con il Giappone per l’acquisto di fregate belliche di altissimo livello, segnando una svolta storica per Tokyo, che dal dopoguerra non esportava più navi da combattimento. L’intesa potenzia notevolmente la flotta australiana e rappresenta un passo significativo per migliorare la capacità di difesa, soprattutto di fronte alle crescenti tensioni regionali con la Cina.

L'accordo da sei miliardi di dollari

Già dal 2024 si parlava di una possibile collaborazione tra Giappone e Australia, entrambi membri del Quad, il forum strategico che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia, nato per rafforzare la cooperazione militare e tecnologica nell’Indo-Pacifico e contenere l’espansione dell’influenza cinese. Durante una conferenza tenutasi a settembre, il ministro australiano della Difesa Pat Conroy dichiarò apertamente l’intenzione di modernizzare la Marina, valutando un possibile accordo con il Giappone. Un’ipotesi che allora poteva sembrare infattibile, considerando che Tokyo non esportava una nave da guerra dal 1945. Questa mattina, però, è arrivata la conferma ufficiale: in una dichiarazione congiunta, i ministri della Difesa di Giappone e Australia hanno annunciato la vendita di 11 fregate stealth di classe Mogami, navi da combattimento di ultima generazione, segnando una svolta storica nelle relazioni militari tra i due Paesi. Pat Conroy ha definito l’accordo da 6 miliardi di dollari “un passo verso la realizzazione di una marina molto più grande e letale, con fregate stealth che rassicureranno i nostri alleati e scoraggeranno i nostri avversari”. Un tentativo, da parte del governo australiano, di rafforzare le proprie difese marittime mentre la minaccia cinese incombe sulle acque settentrionali del Paese.

I rapporti tra Cina e Australia

Le tensioni tra Pechino e Canberra non nascono da un singolo fattore. Nel corso degli anni, i rapporti si sono progressivamente deteriorati, complici una serie di eventi chiave che hanno trasformato le due potenze regionali in rivali strategici. L’Australia possiede una lunghissima costa settentrionale che si affaccia sull’Indonesia, la Papua Nuova Guinea e l’Oceano Pacifico sud-occidentale: un’area di enorme importanza strategica, non solo per la difesa del territorio nazionale, ma anche perché attraversata da rotte marittime cruciali per il commercio e la sicurezza dell’intera regione. Un crocevia che il governo cinese sembra osservare con interesse. Nel maggio del 2024, ad esempio, fece notizia la presenza di una nave di sorveglianza cinese al largo dell’Australia occidentale, nei pressi della base navale di Harold E. Holt, una struttura sensibile utilizzata per le comunicazioni con i sottomarini alleati. La presenza dell'imbarcazione, specializzata nell’intercettazione di segnali e comunicazioni militari, fu vissuta come un affronto, e l'allora ministro della Difesa Richard Marles non esitò a definirla: "Un’attività di sorveglianza aggressiva, che dimostra la portata e le intenzioni dell’apparato militare cinese nella regione”. E le preoccupazioni del governo australiano non sembrano infondate. La marina cinese è oggi la più grande al mondo per numero di unità, ed è diventata uno dei settori più avanzati dell’industria militare di Pechino. Il timore è che la Cina possa spingersi oltre la semplice sorveglianza e arrivare a costruire basi navali permanenti vicino alle coste settentrionali dell’Australia. A rendere questa prospettiva meno remota è l’accordo di sicurezza firmato nel 2022 tra la Cina e le Isole Salomone, che ha suscitato forte allarme in Australia. Il patto consente a Pechino, almeno in teoria, di schierare il proprio arsenale su richiesta del governo salomonese, aprendo la porta a una futura presenza militare cinese a meno di 2.000 chilometri dalle coste australiane. Dall’altro lato, Pechino accusa l’Australia di aver adottato iniziative percepite come ostili e provocatorie, che hanno aggravato le tensioni bilaterali. Tra queste, la richiesta australiana nel 2020 di un’indagine internazionale sull’origine del Covid-19, considerata da molti a Pechino come un attacco politico ingiustificato. Inoltre, Canberra ha sostenuto pubblicamente Taiwan, che la Cina considera una sua provincia ribelle dal 1949, alimentando così ulteriori tensioni.

Le navi da combattimento giapponesi

Ora, però, con l’arrivo delle nuovissime fregate giapponesi di classe Mogami, l’Australia potrebbe iniziare a dare serio filo da torcere alla Cina. Si tratta del modello venduto da Tokyo a Canberra: navi stealth di ultima generazione, tra le più avanzate attualmente in servizio nella regione. Secondo diversi analisti, la Mogami regge il confronto con le migliori fregate operative nel Pacifico e, sotto certi aspetti, riesce persino a superarle. La scelta dell’Australia di puntare sul progetto giapponese, preferendolo a una proposta concorrente tedesca, è stata accolta positivamente da numerosi esperti di difesa e sicurezza navale. "La sua agilità, il ridotto numero di uomini impiegati, la sua modularità, il tutto a un prezzo relativamente accessibile, lo rendono un prodotto incredibilmente competitivo”, ha dichiarato alla Cnn Alessio Patalano, professore di guerra e strategia nell’Asia orientale al King’s College di Londra. Le navi saranno versioni aggiornate delle Mogami già in servizio nella Forza di autodifesa marittima giapponese: più grandi, più armate e dotate di un’autonomia estesa fino a 11.500 miglia nautiche, circa metà della circonferenza terrestre. Saranno costruite da Mitsubishi Heavy Industries e rappresentano un salto tecnologico notevole per la flotta australiana. Tra le novità principali, spiccano le 32 celle di lancio verticali Mk 41, in grado di ospitare missili terra-aria e antinave. Il ministro Pat Conroy ha sottolineato che, grazie a questa configurazione, le nuove navi potranno lanciare fino a 128 missili di difesa aerea, quadruplicando la capacità attuale delle fregate australiane di superficie.

Secondo gli esperti, le celle Mk 41, prodotte da Lockheed Martin, sono abbastanza versatili da poter ospitare anche missili da crociera Tomahawk, con una gittata di circa 1.600 chilometri, un potenziale game changer per la capacità d’attacco a lungo raggio dell’Australia. Lo stesso sistema può inoltre essere utilizzato per razzi antisommergibile, in grado di colpire sottomarini nucleari in fuga, ha spiegato Sidharth Kaushal, ricercatore presso il Royal United Services Institute (Rusi) di Londra. Un altro punto di forza delle nuove Mogami è il personale ridotto: bastano 90 uomini d’equipaggio, contro i 170 richiesti dalle attuali fregate australiane di classe Anzac, che queste nuove unità andranno a sostituire. Un vantaggio non da poco per Paesi come Giappone e Australia, che si trovano ad affrontare crescenti difficoltà nel reclutamento militare. "Si tratta di una nave molto più grande, in grado di operare con un equipaggio molto più piccolo, e questo riflette la sua modernità”, ha affermato martedì il vice primo ministro Richard Marles durante una conferenza stampa.