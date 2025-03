“Affondata nave dell’intelligence iraniana nel Mar Arabico”

Tel Aviv, 18 marzo 2025 - Il Medio Oriente è al centro di una nuova, gravissima, escalation. Israele ha ripreso la guerra a Gaza, pochi giorni dopo il lancio della campagna Usa contro gli Houti. E indiscrezioni non confermate ufficialmente riferiscono che nella notte una nave dell'intelligence iraniana in navigazione nel Mar Arabico, verso lo stretto di Bab al-Mandab, sarebbe stata colpita e affondata. Se queste informazioni fossero confermate, si tratterebbe di un'azione diretta contro l'Iran. Lo riferisce Ynet.

Sempre di oggi la notizia che un drone-spia statunitense di grandi dimensioni che si trovava vicino allo spazio aereo iraniano si è allontanato dal Paese dopo essere stato avvistato dai caccia F-14 dell'Aeronautica militare di Teheran e dai suoi droni da ricognizione: lo ha affermato ieri sera l'Aeronautica, come riporta Nournews. "Le forze armate iraniane rimangono in stato di massima allerta, pronte per una difesa totale e un duro contrattacco contro gli interessi nemici in Medio Oriente", ha affermato l'Aeronautica.