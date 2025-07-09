Nave greca affondata nel Mar Rosso: il video dell’attacco degli Houthi. Washington: “Rapiti diversi superstiti”

Roma, 9 luglio 2025 – Droni e lanciarazzi dallo Yemen hanno affondato il mercantile 'Eternity C, battente bandiera liberiana, di proprietà di un armatore greco, che navigava nel Mar Rosso. A bordo della nave c’erano 22 membri dell’equipaggio, 21 filippini e un russo. Secondo Reuters, almeno 4 persone sarebbero morte. Cinque persone sono state messe in salvo: si cercano superstiti.

Lo scorso 6 luglio, gli Houthi avevano preso di mira un’altra nave con bandiera liberiana. Si tratta dei primi attacchi dei ribelli sciiti dalla fine del 2024 lungo la via d'acqua che nelle ultime settimane cominciava a vedere transitare un maggior numero di navi.

"Non abbiamo assistito a veri e propri attacchi contro le navi mercantili da dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Wolf-Christian Paes, ricercatore senior presso l'International Institute for Strategic Studies, citato dall’agenzia AP. “E sono tornati con il botto”. Il video dell’attacco diffuso da canali arabi.

Rapiti i superstiti

L'ambasciata degli Stati Uniti in Yemen ha confermato che gli Houthi hanno rapito molti dei membri dell'equipaggio della nave "Eternity C" sopravvissuti all'attacco missilistico dell'organizzazione terroristica yemenita. "Chiediamo il loro rilascio immediato e incondizionato. Gli Houthi continuano a mostrare al mondo perché gli Stati Uniti hanno fatto bene a designarli come organizzazione terroristica", si legge nella dichiarazione. Fonti della società di sicurezza coinvolta nell'operazione di salvataggio hanno detto che quattro persone sono state uccise nell'attacco, sei sono state salvate, mentre altri 15 risultano dispersi.