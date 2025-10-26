Un’altra nave da guerra Usa al largo del Venezuela. Caracas: “Gli Usa preparano un conflitto”

Washington, 26 ottobre 2025 – Non solo la gigantesca portaerei Gerald R. Ford, ai Caraibi è giunta anche la nave lanciamissili USS Gravely insieme a un'unità di marines. L'imbarcazione da guerra statunitense è infatti arriva a Port of Spain, capitale di Trinidad e Tobago, ad appena 10 chilometri dalle coste del Venezuela. La sua presenza è ufficialmente giustificata da esercitazioni congiunte con lo Stato insulare dell'America centrale, ma si inserisce in un contesto di alta tensione tra Donald Trump e Nicolas Maduro. Il presidente Usa ha infatti lanciato una pesante campagna militare contro le organizzazioni dedite al narcotraffico in America Latina, ma Caracas lo accusa di "preparare una guerra" contro il Paese.

La nave lanciamissili USS Gravely della marina statunitense (Wikipedia)

Nelle scorse settimane le forze statunitensi hanno fatto saltare in aria almeno 10 imbarcazioni che, a loro dire, stavano trafficando stupefacenti, uccidendo almeno 43 persone. Ma Maduro, storico avversario di Trump, ha denunciato questi atti come arbitrari, affermando che non esiste alcuna prova che quelle barche trasportassero droga. Così mentre il tycoon minaccia anche attacchi contro obiettivi terrestri in Venezuela, il presidente sudamaricano lo accusa di volere rovesciare il suo governo.

La situazione si è aggravata ulteriormente venerdì, quando il Pentagono ha ordinato l'invio di un gruppo d'attacco di portaerei nella regione.

Lula si offre come mediatore

Intanto, secondo quanto riporta il quotidiano Folha, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è offerto come mediatore nella crisi tra Usa e Venezuela. La proposta sarebbe stata avanzata a Trump durante i 50 minuti di bilaterale tra i due leader, avvenuto a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in Malesia. "Lula ha sollevato la questione e ha detto che l'America Latina e il Sud America sono una regione di pace, e si è offerto di essere un contatto, un interlocutore, come lo è stato in passato, con il Venezuela per cercare soluzioni reciprocamente accettabili e corrette tra i due Paesi", ha detto il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira, le cui parole vengono riportate dal giornale.

Già ieri, il presidente brasiliano aveva criticato le operazioni militari americane, affermando che "sarebbe molto meglio se gli Stati Uniti dialogassero con le polizie e i ministeri della Giustizia degli altri Paesi" e chiedendo "rispetto per la sovranità nazionale".