Olanda, nave cargo in fiamme: un morto e diversi feriti. Incendio causato da un’auto elettrica

Gravissimo incidente al largo delle coste olandesi. Una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato mercoledì su una nave cargo per il trasporto di auto: lo ha reso noto la Guardia Costiera.

Il mercantile in fiamme al largo delle coste olandesi

Elicotteri di salvataggio e un'imbarcazione hanno evacuato 23 membri dell'equipaggio del mercantile registrato a Panama, che in stiva aveva 3mila vetture. "Intorno a mezzanotte la Guardia Costiera ha ricevuto una segnalazione che la Fremantle Highway è in fiamme”, ha dichiarato la Guardia Costiera olandese sul suo sito web, aggiungendo che l'incidente è avvenuto a circa 27 miglia nautiche (circa 50 chilometri) a Nord dell'isola settentrionale di Ameland.

"L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ci è riuscito. Purtroppo una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite”, ha dichiarato la Guardia Costiera olandese in un comunicato, aggiungendo che la Fremantle Highway è ancora in fiamme.

Fremantle Highway è una nave per il trasporto di auto da 18.500 tonnellate che navigava tra Bremerhaven, in Germania, e Port Said, in Egitto, secondo il sito web di monitoraggio del traffico marittimo marinetraffic.com. "L'incendio sta ancora divampando a bordo", ha detto la Guardia Costiera, avvertendo che la nave si sta inclinando.

Le imbarcazioni di soccorso sul posto stanno cercando di spegnere le fiamme e impedire l'affondamento della nave da carico, ha riferito l'emittente nazionale Nos. "Stiamo prendendo in considerazione tutti gli scenari", ha detto un funzionario della guardia costiera. La possibile causa dell'incidente è l'incendio di uno dei 25 veicoli elettrici a bordo, ha aggiunto.