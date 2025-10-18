Yemen, colpita nave nel Golfo di Aden. Batte bandiera del Camerun

Londra, 18 ottobre 2025 - L'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito ha ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto a 116 miglia nautiche (214 km) a est del porto yemenita di Aden, in cui un'imbarcazione è stata colpita da un proiettile sconosciuto che ha causato un incendio. Le autorità stanno indagando, aggiunge l'agenzia britannica.

La petroliera colpita dal proiettile batte bandiera camerunense. Lo ha riferito l'esercito britannico. Secondo l'azienda di sicurezza marittima Ambrey, stando alle comunicazioni radio l'equipaggio sta per abbandonare la nave ed è in corso un'operazione di ricerca e soccorso. La nave stava viaggiando dal porto di Sohar, in Oman, verso Gibuti. Gli Houthi dello Yemen, alleati con l'Iran, non hanno al momento rivendicato l'attacco.

Neanche 20 giorni fa, il 29 settembre scorso, un attacco missilistico probabilmente lanciato dagli Houthi ha incendiato una nave mercantile nel Golfo di Aden lunedì, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico.

Dal 2023, i combattenti Houthi hanno lanciato numerosi attacchi contro imbarcazioni legate a Israele, in rappresaglia per il genocidio israeliano a Gaza. Il gruppo aveva dichiarato di monitorare il cessate il fuoco in corso a Gaza.