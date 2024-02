“Navalny doveva essere scambiato con un ufficiale russo dei servizi segreti detenuto in Germania”

Roma, 26 febbraio 2024 - Alexei Navalny rientrava in un programma di scambio prigionieri, e se non fosse morto sarebbe stato scambiato con un agente dei servizi russi detenuto in Germania. A rivelarlo è Maria Pevchikh, dirigente della Fondazione anticorruzione di Navalny.

Secondo il racconto della Pevchikh, ripreso dalla Novaya Gazeta, il dissidente russo rientrava in un piano per lo scambio di detenuti tra Mosca e la Nato, in cui il miliardario Roman Abramovich aveva fatto da mediatore. Navalny sarebbe potuto tornare libero, ma all'estero, assieme a due cittadini americani, Evan Gershkovich e Paul Whelan, detenuti in Russia per spionaggio, in cambio dell'ex colonnello dell'Fsb Vadim Krasikov, in prigione in Germania con l'accusa di omicidio. "All'inizio di febbraio era stato proposto a Putin di scambiare Vadim Krasikov, che sta scontando una pena per omicidio a Berlino, con due cittadini americani e Navalny".

Il 15 febbraio questi accordi tra Washington e Mosca erano in dirittura finale, ma il 16 febbraio è giunta la notizia della morte di Navalny nella colonia penale dove era detenuto. Una coincidenza?

Il Cremlino ha sempre parlato di cause naturali, un coagulo di sangue, confermato anche dai nemici di Kiev, ma ciò non basta a spiegare il sospetto tempismo della sua morte e le difficoltà della madre Liudmila Navalnaya a riavere il corpo del figlio, riconsegnato dopo nove giorni dal decesso. Mentre secondo dissidenti e oppositori Navalny è stato ucciso per volontà di Putin, che lo avrebbe fatto avvelenare o eliminare con la tecnica da 007 del pugno al cuore.