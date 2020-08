Russia, 21 agosto 2020 - Sarà visitato dagli specialisti tedeschi Alexei Navalny. I medici sono arrivati con un aereo-ambulanza dalla Germania con l'obiettivo di recuperare il leader dell'opposizione russa, in coma in un ospedale di Omsk, in Siberia, dopo essere stato avvelenato, sostiene il suo entourage. Secondo i medici russi, l'improvvisa malattia di Navalny può essere stata causata da "un disordine metabolico". Lo ha detto Alexander Murakhovsky, primario dell'ospedale dove il blogger è ricoverato.

Trasferimento negato

Secondo quanto riferisce la Bbc, il direttore sanitario dell'ospedale di Omsk in cui Navalny è ricoverato, ritiene che l'oppositore russo sia "in condizioni instabili", non ancora in grado di essere trasportato. Una decisione che, secondo la portavoce di Navalny, è "un attentato alla sua vita". E mentre i medici russi riferiscono che non c'è traccia di veleno "nel sangue e nelle urine" di Navalny, l'entourage del leader russo sospetta invece che qualche sostanza sia stata inserito nel té, consumato poco prima di imbarcarsi sull'aereo, dove l'oppositore di Vladimir Putin si sarebbe poi sentito male. Nel frattempo, l'ospedale Charite di Berlino è pronto ad accogliere Navalny, ha spiegato ancora Jaka Bizilj dell'organizzazione, la quale spera che Navalny possa lasciare la Russia oggi stesso.

Il giallo del veleno

"Si rifiutano di darci Alexey per farlo curare davvero. Noi crediamo che tutto questo serva per far sì che la sostanza che si trova nel corpo di Alexei scompaia", sostiene la moglie del leader russo Yulia Navalnaya. "Non è in condizioni molto buone e non possiamo fidarci di questo ospedale: chiediamo che lo dimettano e che lo si possa curare in un ospedale indipendente". La donna ha inviato un appello direttamente al presidente russo Vladimir Putin chiedendo il permesso di trasportare suo marito in Germania per le cure. Poco prima Kira Yarmush, portavoce di Navalny, scriveva su Twitter: "Un'ora fa ci avevano detto che una tossina pericolosa per gli altri era stata individuata. Adesso non c'è nessuna tossina. Cosa succede?".

L'ospedale di Omsk

"Abbiamo alcune diagnosi su cui stiamo lavorando - dichiara il primario dell'ospedale di Omsk a proposito delle condizioni dell'oppositore russo -. La principale alla quale stiamo arrivando è un disturbo dell'equilibrio dei carboidrati, cioè un disordine metabolico". Secondo il medico "può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue".

La Germania chiede chiarezza

La Germania chiede chiarezza sul caso Navalny e segue con "sgomento" l'evolversi della situazione. Questo il riassunto della posizione del governo tedesco. "Di fronte al grave sospetto di un avvelenamento, va fatta piena chiarezza sulle circostanze del caso", ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, ribadendo, in conferenza stampa a Berlino, che la Germania come il resto del mondo si sta occupando del caso Navalny. "La priorità è che la sua vita sia salvata e che possa guarire. La Germania è pronta ad accoglierlo e curarlo in un suo ospedale se auspicato".

Cremlino: "Non trasferire Navalny decisione medica"

Il mancato trasferimento all'estero di Navalny è una "decisione meramente medica". Lo dice il Cremlino, dopo che i sostenitori del principale oppositore del presidente, Vladimir Putin, hanno affermato che si tratta di una "decisione politica".

Famiglia e collaboratori alla Corte di Strasburgo

La famiglia e i collaboratori dell'oppositore russo, Aleksei Navalny, faranno appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) contro il rifiuto dell'ospedale di Omsk di autorizzare il trasferimento dell'attivista in una clinica all'estero. Lo ha annunciato la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh. "Ci stiamo rivolgendo alla Cedu per l'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'Articolo 39 del suo Regolamento e chiediamo che si vieti alle autorità russe di ostacolare il trasferimento di Navalny in una struttura medica", ha scritto su Twitter Yarmish. "Ritardare il trasporto può portare a danni irreparabili alla sua vita e alla sua salute", ha concluso. L'Articolo 39 prevede la possibilità di instaurare una procedura d'urgenza finalizzata all'ottenimento di una misura cautelare, vale a dire di un provvedimento che permetta di fronteggiare il rischio di un'imminente lesione ad un diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Protesta davanti all'ospedale

I sostenitori dell'oppositore russo, Aleksei Navalny, hanno chiamato a raccolta la popolazione di Omsk - dove è ricoverato l'attivista dopo un sospetto avvelenamento - per fare pressione sui medici e ottenere l'autorizzazione al suo trasferimento in una clinica all'estero, per adesso negata. "Il divieto di trasferire Aleksei è un attentato alla sua vita", hanno denunciato i sostenitori locali dell'oppositore sui social, "chiediamo a tutti coloro che appoggiano Navalny di venire all'ospedale Bsmp-1 e chiedere che venga rilasciata per il trasferimento. L'aereo che deve trasportarlo è già atterrato" dalla Germania.