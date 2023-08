Russia, Navalny condannato a 19 anni per estremismo: “Carcere di massima sicurezza”. L’Ue: “Inaccettabile”

Mosca, 4 agosto 2023 – Un tribunale di Mosca ha condannato Aleksey Navalny ad altri 19 anni di reclusione, in un carcere di massima sicurezza, nel processo per estremismo. Si tratta della terza pena detentiva inflitta al leader dell'opposizione, uno dei più intransigenti critici del presidente Vladimir Putin, la più lunga finora.

Aleksey Navalny condannato a 19 anni di reclusione

Il 47enne sta già scontando oltre 11 anni di carcere per frode e altri presunti crimini, a suo giudizio condanne fasulle. Il movimento politico di Navalny è stato precedentemente messo fuori legge e dichiarato "estremista" dalle autorità russe, ovviamente vicine a Putin.

L'udienza si è svolta a porte chiuse per motivi di sicurezza. Navalny è stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, finanziato attività estremiste e una serie di altri reati. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena a 20 anni in un carcere di massima sicurezza.

"Gli Stati Uniti condannano fermamente la sentenza della Russia nei confronti del leader dell'opposizione Aleksey Navalny con accuse motivate politicamente. Il Cremlino non può silenziare la verità. Navalny deve essere rilasciato". Così su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha commentato la condanna inflitta al dissidente russo.

Secondo il segretario del Foreign Office britannico, James Cleverly, ”gli abusi della Russia mostrano il completo disprezzo anche per il più fondamentale dei diritti umani. Il dissenso non può essere messo a tacere. Il Regno Unito chiede il suo rilascio immediato". Non è la prima volta che Londra chiede la scarcerazione del critico più inflessibile del presidente Vladimir Putin. Nel luglio 2022, in seguito alle prime notizie secondo cui Navalny era stato trasferito in una prigione di massima sicurezza a Melekhovo, l'allora ministro degli Esteri Liz Truss dichiarò: "Sosteniamo con tutto il cuore Navalny e siamo molto, molto preoccupati per le notizie che abbiamo ascoltato e sollecitiamo la Russia rilasciarlo il prima possibile".

Per il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, “l’ultimo verdetto dell'ennesimo processo farsa contro Navalny è inaccettabile. Questa condanna arbitraria è la risposta al suo coraggio di parlare criticamente contro il regime del Cremlino. Ribadisco l'appello dell'Ue per il rilascio immediato e incondizionato di Navalny”.

Anche la Germania si scaglia contro la nuova condanna nei confronti di Navalny: “Che l'arbitrario sistema giudiziario russo rinchiuda Aleksey Navalny per altri 19 anni è una palese ingiustizia. Putin non teme nulla di più che l'opporsi alla guerra e alla corruzione in favore della democrazia, anche se avviene dalla cella di una prigione”, il commento sui social della ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock.