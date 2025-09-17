“Navalny è stato avvelenato, abbiamo i test sui campioni biologici”. La vedova accusa Putin

Roma, 17 settembre 2025 – Nuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin deceduto in una colonia penale in Siberia nel 2024. La vedova del blogger e attivista russo, Yulia Navalnaya, ha rilanciato sui social la tesi dell’avvelenamento, sostenendo che a questa conclusione sono giunti i test effettuati sui campioni biologici del marito defunto.

“Alexei è stato avvelenato", ha scritto Navalnaya, raccontando che nel febbraio 2024 "siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali". Due laboratori "in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato", l’accusa della vedova. Che promette di non restare in silenzio. “Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell'omicidio di mio marito, Alexei Navalny”, denuncia. “Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite”, aggiunge.

Navalnaya non pubblica i risultati dei test ma esorta i due laboratori a farlo. “Esigo che i laboratori che hanno condotto la ricerca pubblichino i loro risultati. Smettetela di flirtare con Putin per motivi di potere. Non riuscirete a placarlo. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà”. Secondo l’attivista, riferisce il giornale, il team di Navalny ha anche raccolto le testimonianze di cinque dipendenti della colonia penale in cui è morto il dissidente e che riferiscono che l'oppositore aveva convulsioni. Navalnaya ha anche pubblicato foto non verificate che, a suo dire, ritraevano la sua cella dopo che il corpo era stato rimosso, mostrando una pozza di vomito sul pavimento.

Navalny, ritenuto il principale oppositore di Putin in Russia, è morto il 16 febbraio 2024 in circostanze apparentemente misteriose mentre scontava una condanna a 19 anni di carcere, condanna considerata dagli osservatori occidentali come una ritorsione per il suo attivismo politico. Leader carismatico, riusciva a radunare centinaia di migliaia di persone in tutta la Russia per protestare contro il Cremlino e denunciare corruzione e guadagni illeciti ai vertici del Paese.

Quando Navalny è morto, a lungo le autorità russe hanno impedito ai familiari di vederne il corpo. Fin da subito, la moglie, gli amici, gli alleati hanno gridato all’omicidio.

Navalny era stato precedentemente avvelenato con un agente nervino, il Novichok, nel 2020 durante la campagna elettorale in Siberia ed era stato trasportato in Germania con un volo di evacuazione di emergenza, dove aveva trascorso mesi a riprendersi. Incarcerato al suo ritorno in Russia nel gennaio 2021, era stato condannato per una serie di accuse, tra cui "estremismo". Da dietro le sbarre, aveva continuato a fare campagna contro Putin.