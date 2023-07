Tim Shaddock e il cane Bella, miracolo nel Pacifico. Salvi dopo 2 mesi alla deriva: “Grazie a sushi e acqua piovana”

Roma, 17 luglio 2023 - L'incredibile salvataggio di Tim Shaddock e il suo cane Bella, naufraghi in mezzo al mare per oltre due mesi, ha fatto il giro del mondo. Il novello Robinson Crusoe è un marinaio australiano di 51 anni che assieme al suo fido compagno di avventure a quattro zampe era partito in aprile in catamarano dal Messico, più precisamente dalla città di La Paz, per navigare circa 6 mila chilometri fino ad arrivare a gettare l'ancora nella Polinesia francese.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82 — The Project (@theprojecttv) July 16, 2023

La tempesta

Ma il Pacifico alcune volte fa i capricci, e una forte tempesta li ha lasciati in balia del mare, con imbarcazione danneggiata e sistemi elettronici fuori uso. L'unica speranza era che qualcuno li trovasse, ma per giorni e giorni nulla è spuntato all'orizzonte, e dopo un certo periodo le speranze di trovarli erano veramente terminate, come le ricerche.

Sushi e acqua piovana

Da buon marinaio navigato Tim non si è perso d'animo, e non si è mangiato neppure la fida Bella, ma ha fatto affidamento sull'unica cosa che gli era rimasta "l'attrezzatura da pesca", ha raccontato ai suoi soccorritori. E grazie al pesce fresco, formato sushi, e all'acqua piovana oggi ha potuto raccontare la sua avventura.

Sto bene, ho solo bisogno di riposare

Quando lo hanno trovato era l'immagine di un naufrago: barba ispida, diversi chili in meno dovuti alla dieta spartana. Tim ha comunque detto di sentirsi "in ottima salute", aggiungendo "ho attraversato una prova molto difficile", ma ammettendo "ora ho solo bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato a lungo da solo in mare".