Strage di migranti in Tunisia, anche neonati tra i 40 morti

Tunisi, 22 ottobre 2025 – Un’altra strage nel Mediterraneo. Quaranta migranti subsahariani sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime ci sono anche neonati.

La notizia è stata diffusa dalla radio locale Mosaique che cita il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi. La guardia costiera sarebbe riuscita a salvare 30 persone.

"Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave – ha spiegato detto Walid Chtabri – Quaranta corpi, alcuni di neonati, sono stati recuperati e 30 persone sono state salvate". Le vittime "venivano tutti da paesi dell'Africa sub-sahariana", ha precisato.

La costa tunisina, circa 145 chilometri da Lampedusa, è uno snodo chiave per schiere di migranti africani che tentano di raggiungere l’Europa via mare.