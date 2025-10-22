Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
EsteriStrage di migranti in Tunisia, anche neonati tra i 40 morti
22 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Strage di migranti in Tunisia, anche neonati tra i 40 morti

Strage di migranti in Tunisia, anche neonati tra i 40 morti

Naufragio al largo della costa del Mahdia: la guardia costiera riesce a salvare 30 persone

Migranti soccorsi (foto di archivio Afp)

Migranti soccorsi (foto di archivio Afp)

Per approfondire:

Tunisi, 22 ottobre 2025 – Un’altra strage nel Mediterraneo. Quaranta migranti subsahariani sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime ci sono anche neonati

La notizia è stata diffusa dalla radio locale Mosaique che cita il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi. La guardia costiera sarebbe riuscita a salvare 30 persone. 

"Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave – ha spiegato detto Walid Chtabri – Quaranta corpi, alcuni di neonati, sono stati recuperati e 30 persone sono state salvate". Le vittime "venivano tutti da paesi dell'Africa sub-sahariana", ha precisato.

La costa tunisina, circa 145 chilometri da Lampedusa, è uno snodo chiave per schiere di migranti africani che tentano di raggiungere l’Europa via mare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata