Strage in Mozambico, affonda un peschereccio con famiglie in fuga dal colera: almeno 91 morti

Roma, 8 aprile 2024 – Affonda un traghetto al largo del Mozambico: ci sono almeno 91 morti tra i 130 passeggeri a bordo. Tra le vittime diversi bambini. L’imbarcazione, che era sovraffollata di persone, era in realtà un peschereccio trasformato in battello di fortuna per trasportare le persone in fuga dalla terraferma per l’allarme colera, la peggiore epidemia degli ultimi 25 anni.

Dove è successo

Il naufragio è accaduto lungo la costa settentrionale del Paese africano, che si trova di fronte al Madagascar. Il traghetto ha avuto dei problemi mentre cercava di raggiungere un'isola al largo della provincia di Nampula ed è affondato. A riferirlo sono state le autorità locali. La barca era salpata da Lunga con 130 persone a bordo, nonostante la barca potesse portare al massimo 100 persone.

Le autorità: "Barca sovraffollata”

"Poiché la barca era sovraffollata e inadatta a trasportare passeggeri, è affondata", ha spiegato il segretario di stato di Nampula, Jaime Neto. "Ci sono 91 persone che hanno perso la vita. Tra le vittime figurano molti bambini”, ha aggiunto.

I soccorritori hanno trovato cinque sopravvissuti e ne stanno cercando altri, ma le condizioni del mare rendono l'operazione difficile. “La maggior parte dei passeggeri stava cercando di fuggire dalla terraferma a causa del panico causato dalla disinformazione sul colera”, ha detto Neto.

