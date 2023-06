Ritrova il fratello fra i migranti sopravvissuti al naufragio: l’abbraccio in lacrime fra le sbarre

Kalamata (Grecia), 16 giugno 2023 – Cento persone salvate sulle almeno 700 che sono annegate in mare. Le probabilità di ritrovare vivo il fratello erano poche ma Fadi è partito dall’Olanda in direzione Kalamata, città portuale del Peloponneso, nella speranza che Mohammed, 18 anni, ce l’avesse fatta. Ed era così. “Grazie a Dio sei sopravvissuto”, gli ha detto prendendogli la testa fra le mani attraverso le sbarre del recinzione del magazzino dove dormivano i superstiti del naufragio avvenuto tre giorni fa, prima di essere trasferiti al centro di accoglienza di Malakasa, a nord di Atene. Mohammed è scoppiato in un pianto liberatorio. Una scena di gioia nelle giornate di strazio con la disperata processione di mogli, mariti, figli, che cercano i propri cari e che nella maggior parte dei casi se ne vanno via in lacrime.

Fadi e Mohamed si ritrovano al porto di Kalamata (Ansa)

Fadi ha raccontato di essere scappato dalla Siria e di aver trovato asilo in Olanda. Quando ha sentito del peschereccio affondato è partito. Sapeva che il fratello si trovava lì. Ha pregato perché fosse tra i fortunati.

E’ una strage che non ha ancora numeri certi. Ma sulle sue dimensioni ci sono pochi dubbi. "Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la tragedia più grande nel Mediterraneo”, commenta la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson. L’Unione europea ha inserito all’ordine del giorno una “riunione del gruppo di contatto” sulle attività di salvataggio e ricerca. Il “coordinamento” tra i Paesi membri “è ancora più importante” delle operazioni del singolo Stato.

Intanto le associazioni impegnate nel soccorso e nella tutela dei migranti (Save The Children, Oxfam, Medici Senza Frontiere, Amnesty, per citarne alcune) chiedono un’ “indagine completa” sul naufragio, che chiarisca il ruolo degli Stati membri e di Frontex. Vogliono che la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, prenda “una posizione chiara rispetto al cimitero a cielo aperto” e sollecitano “un sistema di asilo europeo che garantisca alle persone il pieno rispetto del diritto di chiedere protezione”.

Secondo i superstiti a bordo c’erano 700-750 persone. Anche le stive erano piene. Donne e bambini ammassati gli uni alle altre. La maggior parte annegati. “I loro volti e i loro occhi ci chiedono di non girarci dall’altra parte – ha detto Papa Francesco – Che il Signore ci dia il dono delle lacrime”.