Ecco come la Nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni: il ruolo della Cina e la vittoria dello zar

Londra, 20 settembre 2025 – Se la Nato dovesse attaccare la Russia, la “terza guerra mondiale” durerebbe soltanto in cinque giorni. E il risultato sarebbe a vantaggio del Cremilino. Ne è convinto il generale britannico Sir Richard Shirreff, un ex vice comandante supremo alleato dell’Europa per la Nato.

Un militare con grandissima esperienza Shireff – fino al 2014 vice comandante dell'Alleanza atlantica – che ieri, in un’intervista al Daily Mail ha tratteggiato uno scenario inquietante: la Nato potrebbe “perdere la Terza guerra mondiale” e, in meno di una settimana – 5 giorni, per la precisione – la geopolitica mondiale verrebbe ribaltata. E alla luce di questa analisi appare sempre più chiara la strategia di Putin che, secondo gli analisti, starebbe lanciando missili e droni verso il confine polacco per testare la tenuta della Nato in un’eventuale entrata in guerra, contanto su un passo indietro di Trump.

Secondo Richard Shirreff, la Russia potrebbe attaccare la Nato su spinta della Cina: Pechino potrebbe dichiarare guerra a Taiwan “per tenere impegnati gli Occidentali”, mentre Mosca avrebbe campo libero per agire. Uno scenario che sembrerebbe irrealistico, ma che assume un significato verosimile alla luce del fatto che il presidente Usa, Donald Trump, ha deciso di fermare 400 milioni di aiuti militari indirizzati proprio verso Taiwan, per facilitare il disgelo nei rapporti con Pechino.

Un ruolo subalterno non tanto gradito a Putin, osserva il generale britannico, ma la fame di di risorse finanziarie e militari da parte di Mosca, provata da tre anni e mezzo di guerra in Ucraina, potrebbe spingere lo zar a “decidere di stare al gioco della Cina e dunque scoperchiare tutte le debolezze dell’Europa”.

La lunga intervista al Daily Mail ha poi raggiunto torni allarmanti quando Shirreff ha perfino ipotizzato l’inizio dell’attacco della Russia alla Nato con una data precisa: il 3 novembre 2025, alle 2 del pomeriggio, ora di Vilnius (Lituania). Non è chiaro come l’alto militare sia arrivato ad un livello così dettagliato, ma quello che appare ancora più sconcertante agli occhi degli occidentali l’ipotetico piano di guerra tracciato da Shirreff.

Lo scenario tracciato da Shirreff è preciso. Il 3 novembre Putin potrebbe attaccare la Lituania, partendo dalla capitale Vilnius e poi colpendo il resto del Paese con massicci black-out, che presto si espanderebbero anche in Estonia e Lettonia a causa di un virus “malware” sulla linea elettrica lituana.

Il primo cyberattacco alle 14 ora locale, le 13 in Italia. "Le banche, gli uffici e gli ospedali si fermano. Presto esplode il panico nei Paesi baltici, perché agenti e fiancheggiatori russi, giunti dalla Bielorussia, scatenano rivolte, furti e saccheggi, che costringono le autorità al coprifuoco”, spiega il generale. Ma non è finita qui. "I blackout si espandono anche in Regno Unito, Francia e Germania. I leader occidentali invocano calma”.

Alle 7 del mattino del 4 novembre, Putin annuncerebbe – secondo Shirreff – che le truppe russe di Kaliningrad – enclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al Mar Baltico – sono “in massima allerta” e ammasserebbe soldati e mezzi militari al confine con la Lituania. Le autorità europee si affretterebbero ad aprire un colloquio urgente con lo zar, che però potrebbe negarsi a tutti i leader degli Stati membri.

Qualcuno potrebbe sparare dall’enclave russa verso la Lituania, che a quel punto risponderebbe e arresterebe i combattenti pro-russi. Allora Putin deciderebbe di prendere il controllo del corridoio di Suwalki – una stretta lingua di terra di 100 km, che collega la Lituania alla Polonia, ma è stretto tra l’enclave russa di Kaliningrad a ovest e la Bielorussia a Est – e gli aerei russi assumerebbero il controllo dei cieli sulla zona.

Nel lungo racconto di Shirreff, a questo punto entrerebbe in giorno il segretario generale della Nato, Mark Rutte, con l’invocazione dell’articolo 5 del Trattato dell'Alleanza atlantica. È la pietra miliare della Nato, che mette nero su bianco la solidarietà collettiva tra i Paesi membri. Stabilisce che, se un paese della Nato è vittima di un attacco armato, gli altri membri dell'Alleanza considereranno questo atto come indirizzato contro tutti e adotteranno le misure che riterranno necessarie per assistere l'alleato.

Nella mente di Shirreff, il Cremilino continuerebbe a sferrare attacchi alla Lituania anche il 5 novembre, terzo giorno dell’ipotetica “terza guerra mondiale”. Donald Trump continuerebbe a temporeggiare e, intanto, la Lituania sarebbe sotto l’assedio totale. Ma il controllo russo sul corridoio di Suwalki renderebbe agli Alleati difficile (se non impossibile) proteggere la Lituania.

Il 6 novembre – quarto e penultimo giorno di guerra – la Cina annuncerebbe di sostenere apertamente Mosca – “perché difende i suoi cittadini in Ucraina e Lituania”, dice Shirreff – e invierebbe a Mosca carichi di armi. Poche ore dopo l’annuncio, Pechino lancerebbe la sua offensiva contro Taiwan: prima bombardando a pioggia le infrastrutture militari e portuali, poi inviando 100mila droni contro Taipei: “Politici, imprenditori e giornalisti vengono uccisi”, dice il militare britannico.

Solo a questo punto, nel disegno del’ex vice comandante dell'Alleanza atlantica, Trump entrerebbe in gioco minacciando pesantemente la Cina. Ma sarebbe comunque tardi, perchè nel frattempo le navi da guerra cinesi avrebbero già circondato Taiwan, con le forze speciali inviate da Pechino in campo per neutralizzare le ultime difese dell’isola.

E il 7 novembre, l’ultimo giorno di guerra secondo Shirreff, il presidente americano abbandonerebbe Taiwan al suo destino, bloccando i rapporti commerciali con la Cina e cercando di spingere gli Alleati atlantici a fare la stessa cosa. Ma senza successo.

In soli cinque giorni, nel racconto di Shirreff, l’ordine mondiale risulterebbe completamente stravolto: la Cina otterrebbe quello che ha sempre desiderato, ovvero il controllo di Taiwan, Putin che oltre all’Ucraina occuperebbe anche i Baltici, mentre la “Nato sarebbe di fatto disintegrata”.