Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”

Bruxelles, 9 luglio 2025 - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha messo in guardia gli alleati: la Cina si sta rafforzando militarmente "non per una parata militare a Pechino", ma per usare questa forza contro Taiwan, inoltre con il rischio concreto che chieda a Putin di "tenerci impegnati in Ucraina". Il quadro ipotizzato da Rutte, oggi in visita a Berlino per i 70 anni della Repubblica federale di Germania nella Nato, non è certo rassicurante. Per questo il segretario generale della Nato ha sottolineato la necessità di arrivare al 5% del Pil in difesa, e di velocizzare le procedure troppe volte rallentate dalle "barriere amministrative", anche perché "se oggi si ordina una batteria di Patriot arriva fra 10 anni".

Quindi ora più che mai i Paesi della Nato "devono collaborare strettamente per acquistare armamenti in modo più efficace e congiunto semplificando e rafforzando così l'industria della difesa", ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante la conferenza stampa congiunta con il segretario della Nato. "Acquisiremo nuovi equipaggiamenti su larga scala e presteremo particolare attenzione alle nuove tecnologie. Il ministero della Difesa sta lavorando intensamente su questo aspetto. Il numero di sistemi che abbiamo in Europa è troppo elevato. Siamo troppo complessi e abbiamo troppo poche economie di scala, il che significa che le quantità che ordiniamo sono troppo piccole", ha dichiarato Merz.

A maggior ragione la disputa tra Germania e Francia sul progetto del caccia europeo Future Combat Air System (Fcas) di sesta generazione "deve essere risolta nelle prossime settimane", ha affermato il cancelliere tedesco. Il problema è la volontà di Parigi che le aziende della difesa francesi abbiano una quota dell'80 per cento nel progetto, un'opzione non accettata da Berlino. "Voglio davvero che rispettiamo gli accordi presi con Francia e Spagna riguardo al caccia Fcas, perché potrebbe essere un buon progetto per la difesa europea. Abbiamo bisogno di un velivolo come questo. Ci sono discussioni con la Francia e abbiamo deciso di chiarire definitivamente questa questione. Le diverse opinioni su come costituire questo consorzio non sono ancora state risolte, ma sono fiducioso che ci riusciremo e ne ho parlato più volte", ha dichiarato Merz, ricordando che, fino ad ora, "non abbiamo ancora raggiunto un risultato che mi soddisfi".

"Conosciamo l'ambizione della Cina, che è quella di ottenere in qualche modo il controllo su Taiwan", ha detto Rutte, che in caso di azione militare di Pechino contro Taipei vede il rischio che "Xi Jinping, il presidente della Cina e segretario generale del Partito comunista, prima di attaccare Taiwan faccia una telefonata a Mosca, al suo partner minore in tutto questo, Vladimir Putin, per chiedergli di tenerci occupati in questa parte d'Europa". Per Rutte: "Questo dimostra che la regione transatlantica e quella indo-pacifica si stanno già intrecciando sempre di più, con la partecipazione della Corea del Nord alla guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte russa, con la Cina che aggira le sanzioni e consegna beni a duplice uso in Russia a sostegno dello sforzo bellico russo in Ucraina, e naturalmente con l'Iran con la sua tecnologia dei droni".

La Cina ha una marina "alla pari" degli Usa e ha ormai "1000 testate nucleari", ha sottolineato il segretario della Nato. "Per questa ragione dobbiamo accrescere la produzione, non abbiamo preso la decisione di arrivare al 5% del Pil in difesa per fare felice una persona sola (Donald Trump, ndr) ma per affrontare le minacce attuali".

Lo SCAF o Système de combat aérien du futur, è il progetto tedesco-francese-spagnolo per lo sviluppo di un sistema di caccia multiruolo di VI generazione (New Generation Fighter), con la possibilità anche del pilotaggio remoto (Remote Carrier) e dortato di nuovi sistema d'arma e di comunicazione. La Germania punta ad averlo con la Luftwaffe nel 2040, per sostituire l'Eurofighter Typhoon. La Francia sostituirà il Dassault Rafale nell'Armée de l'air. E la Spagna sostituirà il McDonnell Douglas F/A-18 Hornet oltre che il Typhoon. Sarà un sistema per integrare droni, aerei da caccia, satelliti artificiali e sistemi di comando e controllo. Il velivolo di sesta generazione sarà dotato di tecnologia stealth, un sistema adattivo (ADVENT), rete di computer, capacità di guerra cibernetica e possibilità di uso di armi ad energia diretta.

Al pari Giappone, Italia e Regno Unito stanno lavorando ad un progetto simile, il GCAP o Global Combat Air Programme, nato dall'unione del progetto italo-inglese "Tempest" e progetto giapponese "F-X" per le rispettive aeronautiche: l'Aeronautica Militare italiana, la Kōkū Jieitai giapponese e la Royal Air Force del Regno Unito. Il GCAP potrebbe entrare in servizio nel 2035 sostituendo l'Eurofighter Typhoon per Roma e Londra, e il Mitsubishi F-2 per Tokyo. Mentre gli Usa lavorano a un caccia di sesta generazione col progetto CCA, Collaborative combat aircraft, con il velivolo NGAD, Next Generation Air Dominance, per l'esercito e F/A-XX per la marina.