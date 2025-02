Milano, 4 febbraio 2025 - "Accolgo con favore i piani della Gran Bretagna per aumentare ulteriormente gli investimenti nella difesa. In un mondo più pericoloso, il 2% non sarà sufficiente per tenerci al sicuro. Dobbiamo spendere molto di più. Dobbiamo anche rifornire le nostre scorte. Non c'è tempo da perdere". Lo ha scritto il segretario generale della Nato Mark Rutte sui social.