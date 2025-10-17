Roma, 17 ottobre 2025 - Ieri la Ue ha lanciato la Roadmap 2030 per la difesa e la salvaguardia della pace, una nuova versione del piano di riarmo ReArmEu. "La tutela e la difesa dello spazio aereo verrà incrementata perché la presenza dei droni è un game change, un qualcosa che varia gli equilibri. Il muro antidroni rafforzerà i dispositivi già esistenti e sarà messo sotto una unica catena di comando", ha commentato oggi ad Agorà Rai Tre l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Nato.

Un soldato della Bundeswehr con il fucile HP-47 che riesce ad interrompere la connessione tra drone e GPS tramite apposite interferenze

La roadmap è la conseguenza delle mosse di Moca, "ha militarizzato la sua economia e la sua società. Nel 2025, il suo bilancio dichiarato per la difesa supererà il 7% del Pil. Circa il 40% del suo bilancio nel 2025 è destinato alla sicurezza e alla difesa. Questa Russia militarizzata rappresenta una minaccia persistente per la sicurezza europea nel prossimo futuro" aveva ricordato ieri a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

La vicepresidente della Commissione europea per il Digitale, Henna Virkkunen, ha ricordato l'impegno economico Ue: "Quattro anni fa, i nostri Stati membri investivano 218 miliardi di euro nella difesa, e si stima che quest'anno raggiungeranno i 392 miliardi. Quindi, in quattro anni, è quasi raddoppiato l'importo che i membri stanziano per finanziare la difesa. Il nostro messaggio è chiaro: l'Europa sta intensificando i suoi sforzi, sta investendo nella sua difesa e sarà pronta a difendersi".

Essere pronti con la Difesa, ma senza cadere nel panico, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha sottolineato: ''Non c'è un immediato pericolo che la Russia possa attuare delle azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell'Alleanza perché questo scatenerebbe l'articolo 5. L'unica idea che l'Alleanza Atlantica alimenta nei propri cittadini è che per prevenire la guerra bisogna avere un livello di deterrenza tale che l'ipotetico avversario abbia ben chiaro che un suo qualsiasi atteggiamento aggressivo genererebbe una azione che provocherebbe degli effetti molto maggiori rispetto ai guadagni che lui potrebbe ottenere''.

Quindi se sconfina un aereo o un drone non c'è pericolo per personale a terra, per strutture, infrastrutture, e quindi non c'è ragione di abbatterlo anche perché si andrebbe verso un processo escalatorio, ha fatto notare il presidente del comitato militare della Nato. "Uno dei fondamentali principi della Nato è quello di prevenire qualsiasi escalation non di provocarle", ha spiegato.