La Francia al riarmo demografico, sparito il terzo figlio. Ora Parigi studia il ‘modello’ italiano

Parigi, 26 luglio 2025 – Fino a poco tempo fa, la Francia era un Paese relativamente giovane e fecondo, circondato da vicini sempre più anziani e in declino demografico. Le ultime cifre dell’Insee – l’Istituto nazionale di statistica – e dell’Ined – il centro di studi sulla demografia francese – mostrano una transizione demografica ormai imminente. Non una sorpresa, ma un cambio di rotta che “arriva prima del previsto”, ha confermato Chloé Tavan, responsabile del dipartimento degli studi demografici dell’Insee, all’agenzia di stampa francese AFP. In Italia, la curva della mortalità ha superato quella della natalità già all’inizio degli anni '90, mentre in Germania è avvenuto nel 1971: se nel 2100 la popolazione italiana dovrebbe scendere da 58 a 35 milioni e quella tedesca da 83 a 71, quella francese è l’unica a salire leggermente, fino a stabilizzarsi intorno ai 70 milioni.

Ciononostante, per la ministra del Lavoro, della Sanità e della Famiglia francese, Catherine Vautrin, "il [nostro] Paese è con le spalle al muro demografico. Il tasso di natalità è fermo, a un livello che non si vedeva dalla fine della Seconda guerra mondiale".

La fine dell’eccezione francese

In realtà, la Francia era un’eccezione in un continente in cui la media oscilla tra 1,3 e 1,7 figli a donna: “Il terzo figlio era una particolarità francese che sta cominciando a scomparire. È un cambiamento importante nella nostra società”, ha spiegato al quotidiano Le Monde Didier Breton, professore di demografia all’Università di Strasburgo. Il saldo naturale è passato, in soli cinque anni, da 140.000 nascite nel 2019 a 17.000 nel 2024 e i francesi fanno figli sempre più tardi: 31,1 anni in media, rispetto ai 26,7 nel 1975. Tra i fattori determinanti: la precarietà per le neo famiglie, l’infertilità, l’instabilità geopolitica, le aspirazioni diverse rispetto al modello tradizionale e i costi elevati per il mantenimento dei figli.

Per rilanciare e incentivare la natalità, la ministra Catherine Vautrin ha promesso delle misure raccolte in quattro obiettivi principali: • Un ‘piano contro l’infertilità’ per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso alle cure in caso di patologia; • Una strategia per ridurre la mortalità infantile, creando per esempio un registro delle cause di morte più frequenti; • Una riforma del congedo parentale, per rispondere meglio alle esigenze e alle aspettative dei genitori, inclusa la creazione di un ‘congedo di nascita’. • Un miglioramento dell’accoglienza per la prima infanzia, aumentando gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici del settore e densificando l'infrastruttura di asili nido. La bussola della Francia è l’Italia, dove Catherine Vautrin si è recata a inizio settimana proprio per discutere e ispirarsi dalle politiche di natalità promesse dal governo Meloni. Una cooperazione prevista dal Trattato del Quirinale, firmato nel 2021.

La natalità, una questione politica

La questione demografica ha sempre attirato l’attenzione politica. Un anno e mezzo fa, durante il tradizionale messaggio di fine anno, il presidente francese Emmanuel Macron aveva parlato di "riarmo demografico". La fonte di preoccupazione principale è la tenuta del sistema pensionistico e della previdenza sociale, retto, come in Italia, sui contributi dei lavoratori attivi. "Questo sconvolgimento demografico è importante ed è nostro dovere preservare il nostro modello sociale", ha commentato sul social network X la ministra Vautrin. Nel 1945 la proporzione era di 4,1 cittadini attivi per un pensionato, ma questo equilibrio è minacciato e il tasso è sceso a 1,7. Anche l’estrema destra francese, attraverso la voce di Marion Maréchal - nipote di Marine Le Pen e molto vicina ideologicamente a Giorgia Meloni - ha rilasciato un’intervista al JDD in cui esorta la Francia a decretare uno stato di "emergenza demografica". Nella realtà, a compensare parzialmente il calo demografico è il saldo migratorio positivo, che si attesta intorno a 150.000 nuovi arrivi ogni anno.