Atene, 8 agosto 2019 - "Scalerai il paradiso come un angelo, ora". Nonostante la polizia attenda di effettuare l’esame del Dna, per gli amici e conoscenti di Natalie Christopher, non ci sono dubbi: il corpo ritrovato ieri da un vigile del fuoco in un burrone appartiene all’astrofisica britannica, residente a Cipro, scomparsa lunedì mattina sull’isola greca di Icaria, piccolo paradiso dell’Egeo centro-orientale, mentre era in vacanza con il fidanzato.

Dopo l’omicidio della biologa americana di 59 anni, Suzanne Eaton, violentata e uccisa il mese scorso a Creta, la sparizione della ricercatrice aveva creato allarme nel Paese e, attese 24 ore, da martedì, la polizia aveva setacciato l’isola con l’ausilio di un elicottero dotato di telecamere a infrarossi. Ma se il caso della scienziata americana – il cui corpo è stato ritrovato in un bunker abbandonato – si è concluso con la confessione di un 27enne del posto, la morte della giovane ricercatrice britannica, lunghi capelli corvini, piercing sotto al labbro inferiore e fisico sportivo, presenta ancora molti lati oscuri.

A dare l’allarme era stato lunedì il compagno di Christopher, un 38enne di origine cipriota. Secondo il racconto fatto dall’uomo alla polizia, quella mattina al suo risveglio, verso le 10 del mattino, Natalie non era nella camera del loro hotel situato a Kerame, nella zona nord occidentale dell’isola. Al telefono la ragazza gli avrebbe detto di non preoccuparsi, era uscita verso le 8 a fare jogging e sarebbe rientrata presto. Per la coppia, arrivata sabato a Icaria, era l’ultimo giorno sull’isola, qualche ora più tardi avrebbero dovuto fare rientro a Nicosia.

Il telefono di Christopher continuerà a squillare a vuoto fino alle 17 di lunedì. Poi più nessun segnale. Numerosi volontari hanno subito iniziato a perlustrare l’area dove sarebbe andata a correre, un sentiero che si snoda lungo scogliere a strapiombo sul mare. Il corpo sarà ritrovato nella zona di Agios Kirikos, circa 5 chilometri a est dell’hotel della coppia. Se quella dell’incidente appare un’ipotesi probabile la polizia non esclude nessuna pista. Sulle lenzuola del letto della coppia sono state trovate macchie di sangue, secondo il compagno di Christopher «provocate da un’emorragia dal naso», e una cameriera ha affermato di aver sentito litigare i due la sera prima.