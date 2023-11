Natale a casa Windsor, in famiglia per Carlo con i figli di Camilla. E forse… anche Harry Se fosse così sarebbe una vera e propria rivoluzione copernicana per i reali. Carlo dimostrerebbe di essere un re dalle larghe vedute per ‘aprire’ ai parenti della regina e una figura conciliatrice nel rapporto burrascoso con il figlio minore dopo le rivelazioni contenute nel libro ‘Spare’