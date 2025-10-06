Nasce il governo Lecornu, 18 ministri. Il premier: "Pronti a compromessi"

Nasce il governo francese a trazione macronista, guidato da Sebastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri. Le principali novità sono Roland Lescure all’Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau al ministero dell’Interno, Gerald Darmanin alla Giustizia, Annie Genevard al ministero dell’Agricoltura, Catherine Vautrin al dicastero del Lavoro, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noel Barrot al ministero per l’Europa e gli Affari Esteri. Gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente, all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare.

Il premier Lecornu ha chiesto ai suoi ministri di essere "negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari". Una richiesta segnata dal fatto che l’esecutivo è privo della maggioranza all’Assemblea nazionale e minacciato di censura dall’opposizione. Questo governo "assomiglia alla base comune" della destra e del centro della precedente coalizione di governo e "unisce la stabilità", poiché "alcuni attori e amministrazioni hanno bisogno di continuità", e il "rinnovamento, dato che dei ministri nominati, un terzo" di loro "non apparteneva al governo precedente", sostiene Lecornu tramite il suo entourage. Il suo "primo obiettivo sarà quello di far approvare un bilancio per la Francia entro la fine dell’anno" e di "guidare alcuni grandi progetti di interesse nazionale per i nostri concittadini", ha aggiunto la stessa fonte.

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha deriso la composizione del nuovo governo, a suo dire "composto dagli ultimi macronisti aggrappati alla zattera della Medusa". Anche il leader dell’estrema sinistra, Jean Luc Mélenchon, ha criticato il nuovo governo appena nominato da Macron: "È una processione di rimpatriati".