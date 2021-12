Roma, 14 dicembre 2021 - Una sonda spaziale americana ha 'toccato' il Sole, diventando il primo veicolo spaziale della storia a compiere tale impresa. Si tratta della Solar Parker Probe della Nasa, che ha volato attraverso la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, la corona, prelevando campioni di particelle e campi magnetici, come ha annunciato la stessa Agenzia spaziale statunitense. "Proprio come l'atterraggio sulla Luna ha permesso agli scienziati di capire come si è formata - scrive la Nasa -, toccare la stessa sostanza di cui è fatto il Sole aiuterà gli scienziati a scoprire informazioni critiche sulla nostra stella più vicina e sulla sua influenza sul sistema solare".

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!



For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun's atmosphere, the corona. Here's what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv



#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS