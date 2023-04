Nasa, in diretta i 4 astronauti che andranno sulla Luna

New York, 3 aprile 2023 - La Nasa annuncia in diretta i nomi dei quattro astronauti che andranno sulla Luna. L'appuntamento inizierà alle 17 in Italia, e sarà trasmesso dal Johnson Space Center di Houston, Texas.

Gli astronauti sono tre americani e un canadese, i primi torneranno a volare vicino alla Luna dopo l'ultima missione Apollo del 1972 con la missione Artemis II, la prima con un equipaggio umano del programma lunare Artemis prevista per la fine del 2024.