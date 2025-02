Asteroide 2024 YR4, raddoppia la probabilità che colpisca la Terra. Nasa: 1 su 38. Esperto fuori dal coro: impatterà la Luna

Roma, 18 febbraio 2025 - Salgono le stime sulle probabilità di un impatto tra dell'asteroide 2024 YR4 e la Terra nel 2032. E' stata la Nasa ad alzare il rischio al doppio rispetto alle stime iniziali: dal 2,3% al 2,6%, cioè 1 possibilità su 38. Nei gorni scorsi era stata l'Esa, Agenzia Spaziale Europea, ha prevedere l'impatto, ma a stime inferiori: 2,4%.

Il possibile impatto il 22 dicembre 2032

La Nasa ha già rivisto al rialzo il rischio di impatto quattro volte, da quando l'asteroide è stato avvistato per la prima volta a dicembre dello scorso anno. Gli esperti Usa sono passati dall'iniziale probabilità dell'1,3%, all'1,9%, al 2,3% e adesso al 2,6%, arrivando alla data fatidica del 22 dicembre 2032.

Le stime continueranno a crescere

L'astrofisico Gianluca Masi ha detto all'Ansa: "Questo aumento non deve essere motivo di allarme", il responsabile scientifico del Virtual Telescope Project ha spiegato: "Anche se dall'1,3% al 2,6% parliamo di raddoppio, non è come passare dal 45% al 90% rimaniamo sempre su probabilità marginali legate fisiologicamente a tutta l'incertezza che ancora sussiste sulla conoscenza dell'orbita di questo oggetto". Inoltre queste stime continueranno a crescere con l'aumento del numero di osservazioni: "È in linea con l'evoluzione naturale di questa campagna osservativa che la probabilità d'impatto possa aumentare, e ciò si deve ai meccanismi di simulazione degli impatti stessi".

Estimated impact trajectory of 2024 YR4 if it passes through the gravitational keyhole in 2029.#2024YR4 pic.twitter.com/dnBoM223gs — RPDA (@RDPAactual) February 14, 2025

Raccogliere i dati prima che sia dietro al Sole

Gli esperti prevedono che si potrà vedere un abbassamento del rischio solo al ritorno di 2024 YR4, che adesso si sta allontanando dalla Terra, cioè nel 2028. Quindi si stanno intensificando le osservazioni con i telescopi terrestri perché ad aprile l'asteroide sarà dietro al Sole. Dopo solo il telescopio spaziale James Webb, di Nasa, Esa e Agenzia spaziale canadese, potrà raccogliere informazioni utili per le previsioni. Gli scienziati contano di riuscire a raccogliere dati preziosi sulla composizione di 2024 YR4 essenziali per capire l'entità dei danni che si avrebbero se l'asteroide, di oltre 45 metri di diametro, colpisse la Terra.

Esperto Sky Survey: potrebbe colpire la Luna

Ma non tutti la pensano così, infatti secondo i calcoli dell'esperto Dadid Rankin, del progetto Catalina Sky Survey condotto nell'ambito dell'Università americana dell'Arizona, dedicato alla ricerca di asteroidi e comete, l'asteroide impatterà la Luna. Esiste una piccolissima possibilità, pari allo 0,3%, che la traiettoria dell'asteroide 2024 YR4 punti al satellite terrestre. Se così fosse si ridurrebbero a quasi zero i rischi per il nostro Pianeta, ha scritto l'astronomo. L'impatto però provocherebbe sulla Luna un cratere di circa 2 chilometri di diametro. La Terra potrebbe risentirne però a livello di atmosfera, ha spiegato Rakin a New Scientist: "C'è la possibilità che possa espellere del materiale diretto verso la Terra ma dubito fortemente che costituirebbe una grave minaccia".