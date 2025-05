Namibia, turista 59enne ucciso da un leone in un camp safari di lusso

Roma, 31 magggio 2025 - Un turista di 59 anni è stato ucciso da un leone in Namibia in un campo di tende di lusso allestito dal Hoanib Skeleton Coast Camp. Bernd Kebbel, ex proprietario dell'Off-Road Centre, noto anche negli ambienti di ricerca sui leoni del deserto, era in campeggio con la moglie Conny, si legge sul sito Tourismus, assieme a un gruppo di amici vicino al fiume Hoanib.

L'importante uomo d'affari namibiano si trovava in un complesso di tende di lusso a Sesfontein una zona remota della Namibia nord-occidentale, quando la mattina presto, uscito dalla tenda, si è trovato faccia a faccia con una leonessa che lo ha aggredito mordendolo al collo. Gli amici sono intervenuti e hanno fatto fuggire il grande felino ma per Kebbel non c'era più nulla da fare, ha fatto sapere il portavoce del ministero dell'Ambiente, Ndeshipanda Hamunyela, alla stampa locale.

Prominent businessman killed by lion near Sesontein, Namibia 🇳🇦 pic.twitter.com/E8nai0cYHz — ❎e k ℹ️ (@XekiHlongwane) May 30, 2025

Elifas Kuwinga, portavoce della polizia, in conferenza stampa ha assicurato che sarà aperta un'inchiesta. Sul sito del resort per tende di lusso, che un'esperienza esclusiva in mezzo alla natura selvaggia, con comfort e servizi di alta qualità, oltre alla possibilità di avvistare animali selvatici e ammirare paesaggi mozzafiato, si legge in apertura: "Dove ruggiscono i leoni. Visita la Wilderness Hoanib per un'intrepida avventura in un'area selvaggia privata e ricca di vita, vicino alla leggendaria Skeleton Coast".