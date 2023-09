Guerra nel Nagorno Karabakh, Baku: “Stop alle ostilità se separatisti depongono armi”

Roma, 20 settembre 2023 – L'offensiva dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh cesserà se i separatisti armeni “deporranno le armi”, ha dichiarato il presidente azero Ilham Aliyev in una telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken. E si contano già almeno sette vittime tra i civili a causa dei bombardamenti dell'Azerbaigian, ha riferito l'agenzia Armenpress. Baku ha affermato che le sue misure militari nel Nagorno-karabakh continueranno per il secondo giorno dopo aver lanciato ieri quelle che ha descritto come operazioni di "antiterrorismo" nell'area. La tensione nel Caucaso meridionale è alta da mesi attorno all'enclave separatista, riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian e l'Armenia sono entrati in guerra l'ultima volta tre anni fa, ma il focolaio di guerra è acceso dal primo conflitto negli anni ‘90.

Mosca richiama le forze in campo a “interrompere le ostilità armate e a fare tutto il possibile per proteggere la popolazione del Nagorno-Karabakh e difenderne gli interessi. La cosa più importante ora è tornare immediatamente al rispetto degli accordi trilaterali firmati nel 2020-2022, che stabiliscono tutte le misure per una soluzione pacifica alla questione del Nagorno-Karabakh”. Attualmente, la forza di pace russa presente sul territorio “sta assistendo la popolazione civile, fornendo loro anche assistenza medica, e si sta occupando anche delle questioni relative all'evacuazione”, sostiene il ministero degli Esteri russo.

7:00 Mosca: “Subito cessare il fuoco e tornare agli accordi trilaterali del 2020-22 “Dal momento del suo dispiegamento nella regione - sostiene il ministero degli Esteri russo -, la forza di pace russa ha adempiuto ai suoi compiti di mantenimento del cessate il fuoco e di garanzia dei contatti tra Armenia e Azerbaigian in buona fede. Le nostre forze di pace hanno coordinato gli sforzi umanitari sul terreno e hanno contribuito all'avvio di un dialogo diretto tra Baku e Stepanakert. Attualmente, la forza di pace russa sta assistendo la popolazione civile, fornendo loro anche assistenza medica, e si sta occupando anche delle questioni relative all'evacuazione”. Mosca chiede alle parti di tornare a rispettare gli accordi trilaterali di Russia, Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh, ribadisce il ministero degli Esteri russo. “La cosa più importante ora è tornare immediatamente al rispetto degli accordi trilaterali firmati nel 2020-2022, che stabiliscono tutte le misure per una soluzione pacifica alla questione del Nagorno-Karabakh”, si legge nella dichiarazione che sollecita entrambe le parti “a fermare le ostilità armate e a fare tutto il possibile per proteggere la popolazione del Nagorno-Karabakh e difenderne gli interessi”. 7:30 Nagorno Karabakh, almeno 7 civili morti Almeno sette civili hanno perso la vita nella regione del Nagrono Karabakh a causa dei bombardamenti dell'Azerbaigian, ha riferito l'agenzia Armenpress. "Alle 3:00 (...) il numero delle vittime civili è salito a sette: tre donne, due bambini e due uomini", si legge. Ieri prima erano stati segnalati complessivamente 25 morti, due dei quali civili. 8:00 Baku: “Stop alle misure antiterrorismo se separatisti depongono le armi” Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, in una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken, ha detto che Baku "fermerebbe le misure antiterrorismo se l'esercito armeno deponesse le armi". Lo ha riferito l'ufficio stampa di Aliyev.

