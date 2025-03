Myanmar, com’era e com’è: le foto satellitari prima e dopo il terremoto

Roma, 30 marzo 2025 – Mentre la terra continua a tremare, in Myanmar è corsa contro il tempo per soccorrere i sopravvissuti. Ieri a Mandalay una donna è stata estratta viva dalle macerie di un condominio a 30 ore dal terremoto di 7.7 che ha devastato il Paese. Ma non ci si aspettano molti miracoli a fronte alle centinaia di dispersi. Il conto ufficiale dei morti sfiora oggi i 2mila ma le previsioni sono di migliaia di vittime.

L'ala armata dell'opposizione ha comunicato che si impegnerà a mantenere un cessate il fuoco di 2 settimane per consentire il passaggio degli aiuti verso le aree colpite dal terremoto. Ma per ora è un atto unilaterale. La giunta militare continua a bombardare. L’ex Birmania non c’è più, sepolta sotto le macerie del sisma più forte mai registrato almeno in 100 anni. Ponti, infrastrutture, moschee, pagode, palazzi sono crollati sotto l’onda d’urto del terremoto che per violenza è stato 300 volte più forte di quello di Amatrice e 44mila dell’ultimo di 4.6 registrato ai Campi Flegrei (La scala Richter con cui si misura la potenza della scossa è infatti una logaritmica. I numeri si impennano).

Per farsi un’idea della distruzione ecco le immagini che arrivano dal satellite Maxar ad altissima risoluzione e mostrano l’area terremotata (in alto) a confronto con la stessa area prima della scossa (sotto).

Il ponte crollato

Il ponte Inwa sopra il fiume Irrawaddy, vicino Mandalay prima e dopo il crollo del 27 marzo (Afp via Ansa)

Mandalay prima e dopo

Mandalay prima e dopo il terremoto (Afp via Ansa)

Pagoda a Sagaing rasa al suolo

La pagoda di Ma Shi Kha a Sagaing prima e dopo il crollo (Afp via Ansa)

Pagoda a Mandalay sbriciolata

La Pagoda di Mahamuni a Mandalay prima e dopo il crollo (Afp via Ansa)

Il campo sportivo diventa campo rifugiati