Musk torna l'uomo più ricco al mondo. Superato Arnault

Il presidente Zelensky ha ricordato oggi l'aggressione russa alla penisola 9 anni fa: "Riporteremo la nostra bandiera in ogni angolo dell'Ucraina". Cia: "Cina non ha deciso se dare armi a Russia". Croazia: 14 elicotteri per le forze ucraine. Fonti russe: "Prigozhin tentò di rubare milioni di munizioni all'esercito di Mosca per darle ai suoi Wagner"