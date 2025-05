Musk da Trump con un occhio nero: “Me lo ha fatto mio figlio di 5 anni”. E il tycoon scherza sullo schiaffo di Brigitte a Macron: “Niente che si avvicini alla Francia”

New York, 31 maggio 2025 - Elon Musk messo ko dal figlio di 5 anni, è lui stesso ad averlo raccontato ieri nello Studio Ovale quando si è presentato per la cerimonia di fine mandato da consigliere speciale con un l'occhio destro tumefatto.

I giornalisti hanno colto la palla al balzo e hanno chiesto delucidazioni su come di fosse procurato un occhio nero. Il miliardario sudafricano non si è sottratto e con un sorriso ha spiegato che era stato il figlio: "Stavo facendo lo scemo con lui e a un certo punto gli ho detto 'tirami un pugno in faccia' e lui lo ha fatto", aggiungendo che "a quanto pare, anche un bambino di 5 anni può procurarti un occhio nero".

Il presidente Donal Trump, seduto alla scrivania, poco sorpreso ormai dalle uscite del suo fido ormai ex capo del Doge, 'Elon Manidiforbici', ha subito punzecchiato: "E' stato X?", ha chiesto, "beh, X potrebbe farlo" ha risposto Musk. Quindi ha ricordato la piccola discussione famigliare del presidente francese Emmanuel Macron, con lo schiaffo di Brigitte in diretta tv, e ha affondato: "Niente che si avvicini alla Francia".