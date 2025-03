Musk consegna due assegni da 1 milione di dollari a due elettori: lo show in Wisconsin

Roma, 31 marzo 2025 – Due assegni da un milione di dollari ciascuno sono stati consegnati da Elon Musk a due persone che si sono schierate a favore del giudice conservatore Brad Schimel nelle elezioni per la Corte Suprema del Wisconsin.

Nonostante il procuratore Josh Kaul abbia chiesto di bloccare l'erogazione dei soldi, il patron di Tesla e X ha proceduto con la 'premiazione' di Nicholas Jacobs ed Ekaterina Dressler. "Vogliamo ripristinare le libertà individuali. La libertà di parola, in generale. Toglietevi il governo dalle spalle. Votate per il giudice, il super giudice Schimel, lo chiamo super giudice Schimel", ha esortato Musk durante un evento riservato alle persone che avevano firmato una petizione online contro i "giudici attivisti". Il miliardario, che si è presentato indossando un cappello a forma di fetta di formaggio (il Wisconsin è famoso per la produzione casearia ribattezzato ‘Cheese state’, ndr) ha dichiarato che "bisogna mettere fine" alla possibilità che i giudici federali e statali "possano bloccare l'agenda del presidente" Donald Trump. "È una cosa assurda", ha detto arringando la folla nel centro di Green Bay.

L'elezione, in programma domani, determinerà l'orientamento politico della Corte Suprema del Wisconsin, che potrebbe ridefinire la mappa elettorale dello Stato. In molti hanno già scelto di votare in anticipo o per corrispondenza. Inoltre l'elezione metterà alla prova l'influenza politica e finanziaria di Elon Musk, che ha speso 12 milioni di dollari attraverso il suo America Pac per sostenere la candidatura del conservatore Brad Schimel contro quella della progressista Susan Crawford. Building America's Future, un gruppo che in passato ha ricevuto finanziamenti da Musk, ha investito altri 4,7 milioni di dollari per promuovere la candidatura di Schimel.

Musk non è comunque l'unico miliardario in campo per queste elezioni. Anche il finanziatore democratico George Soros ha investito milioni di dollari, facendo della sfida fra Schimel e Crawford una delle più costose dal punto di vista giudiziario nella storia americana.