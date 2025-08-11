Muro Ue La rabbia di Mosca

Mosca vuole trattare, ma a modo suo: portando a casa anche territori che non controlla completamente. Kiev non intende cedere regioni a un Paese invasore e gli Stati Uniti di Donald Trump vogliono chiudere al più presto una guerra che, evidentemente, non rientra nelle loro priorità. L’Europa, invece, punta i piedi e Mosca l’accusa di voler boicottare i negoziati. Con queste premesse, l’incontro fra Trump e Putin di venerdì prossimo in Alaska rischia di risolversi in un buco nell’acqua.

A rendere chiaro che gli Stati Uniti non puntano a un accordo che rispetti pienamente la sovranità di Kiev ci ha pensato ieri il vicepresidente americano JD Vance. In un’intervista a Fox News, il numero due della Casa Bianca ha detto che "l’accordo non renderà felici né la Russia né l’Ucraina", invitando entrambe le parti a non nutrire troppe aspettative: Mosca non otterrà tutti i territori, Kiev non potrà contare su un sostegno illimitato. "Credo che gli americani siano stanchi di continuare a inviare i soldi delle loro tasse a questo conflitto", ha affermato Vance, aggiungendo che "se però gli europei vogliono farsi avanti e acquistare effettivamente le armi dai produttori americani, per noi va bene". Il vice ha anche anticipato che il presidente sta valutando sanzioni alla Cina per l’acquisto di petrolio russo, come già minacciato nei confronti di India e Brasile nei giorni scorsi. Non è chiaro, però, se si tratti di un’iniziativa concreta o di una mossa per mettere sotto pressione Mosca e Pechino.

Quanto alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice, Vance si è detto scettico: "Non credo che un incontro tra Putin e Zelensky sarebbe produttivo prima dell’incontro con Trump. Alla fine, è il presidente americano che deve riunire queste due parti". L’ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker, non ha escluso del tutto un’eventuale partecipazione di Zelensky, parlando di un incontro trilaterale "possibile".

Se Trump spera di trattare, fra Russia e Ue è in corso un braccio di ferro. Mosca accusa l’Europa di voler "ostacolare i tentativi americani di aiutare a risolvere il conflitto ucraino", parole usate dall’ex presidente Dmitry Medvedev, che ha definito gli europei "imbecilli". La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha descritto la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Germania, Polonia, Finlandia e Ue, come "un altro volantino nazista". Bruxelles ha ribadito l’"incrollabile impegno" per l’integrità territoriale dell’Ucraina e ha chiesto "pressione su Mosca" con "misure restrittive". L’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha convocato per oggi una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri, affermando che "tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all’Ucraina" e respingendo l’offerta di Mosca, definita "a senso unico".

Diversi osservatori ricordano che il vertice sarà anche il primo incontro tra un presidente russo e uno americano dopo oltre quattro anni e che l’Ucraina non sarà l’unico argomento. Tra i temi urgenti c’è la scadenza, a febbraio prossimo, del trattato New Start sulle armi nucleari strategiche, l’ultimo rimasto in vigore, e il rischio, denunciato dal vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, di "un conflitto nucleare globale" in assenza di nuovi accordi. Mosca ha già avvertito di non sentirsi più vincolata alla moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio, dopo che Trump nel 2019 aveva fatto uscire gli Usa dal trattato Inf.

Marta Ottaviani