Roma, 10 novembre 2019 - Quello di Berlino era il muro per eccellenza, il simbolo della libertà negata, ed è crollato trent’anni fa nel tripudio generale. Quando, nel 1989, il mondo festeggiava la fine di un simbolo, e di un regime oppressivo, sembrava che il male fosse racchiuso tutto lì, in quei mattoni subito demoliti e trasformati in reliquia di un tempo che non sarebbe tornato più. Nel 1961, pronunciando il famoso discorso "Ich bin ein Berliner" (sono un berlinese ), John Kennedy disse anche un’altra cosa: "La democrazia non è perfetta, ma non abbiamo mai costruito un muro per impedire ai nostri cittadini di lasciarci".

Oggi possiamo dire che è vero: in Occidente non lo abbiamo mai fatto. In compenso ne abbiamo alzati a decine, noi e il resto del pianeta, per fare in modo che gli altri non entrino a casa nostra. Mentre celebriamo la raggiunta libertà di Berlino, idealmente la libertà di tutti, erigiamo sempre più barriere. Undici muri furono costruiti nel mondo tra il 1947 e il 1991, anni di guerra fredda, sette tra il 1991 e il 2001, ventidue tra il 2001 e il 2009. I restanti, fino a un totale di 70, negli ultimi 10 anni, con altri 7 già finanziati e in via di completamento. Secondo Elisabeth Vallet, dell’Università di Montreal, che ha provato a censirli, nel mondo esistono 40mila chilometri di barriere artificiali. Coprirebbero l’intera circonferenza della terra.

Filo spinato percorso dalla corrente elettrica separa per 5000 km Botswana e Zimbabwe, per oltre 3000 Sudafrica e Mozambico, per più di 2500 Marocco e Sahara Occidentale. Sempre in Marocco, Ceuta e Melilla, enclave spagnole, sono completamente circondate da recinzioni fortificate. In Medio Oriente non va certo meglio. Striscia di Gaza ed Egitto sono separate da un muro sia in superficie che sottoterra, e Gaza è circondata da barriere e reticolati lungo tutto il confine con Israele, così come, per oltre 700 chilometri, la Cisgiordania. Nella libera Europa non ci siamo fatti mancare niente. Un muro separa Grecia e Turchia, uno taglia a metà l’isola di Cipro, un altro, lungo 200 chilometri, è stato costruito tra Bulgaria e Turchia. Il filo spinato divide Ungheria e Serbia, e perfino, in un tratto, la comunitaria Austria dalla comunitaria Slovenia, la Norvegia e le Repubbliche baltiche dalla Russia. Per non parlare delle barriere tra Stati Uniti e Messico, Corea del Nord e del Sud, India, Pakistan e Bangladesh da una parte, Arabia Saudita, Iraq e Yemen dall’altra.

Una nevrosi mondiale ha portato i politici a inventare nuove mirabolanti pareti, la soluzione più semplice per placare l’ansia di elettori e cittadini. E pochi hanno perso tempo a riflettere su due questioni banali. La prima, per dirla con lo scrittore americano Don Winslow, che i muri non hanno mai fermato nessuno per il semplice motivo che hanno le porte. Migranti, nuovi schiavi, narcotici, armi automatiche, o peggio ancora, biologiche, non scavalcano il filo spinato. Aspettano in fila dentro un camion finché l’uomo, al confine, dà il via libera per eccesso di traffico o di bustarelle. La seconda, che le difese artificiali si fondano sul presupposto che la parte buona della torta sia la nostra. Ma cosa succederebbe se un cambiamento imprevisto rendesse aride o alluvionate le terre davanti a casa e fertili quelle da cui oggi scappano in milioni? Finiremmo in trappola dietro ai muri che abbiamo alzato.